За документ в Сенате отдали 79 голосов. Ранее, 20 апреля, Палата

представителей большинством голосов одобрила пакет помощи Украине. Тогда наше государство поддержали 311 конгрессменов.

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Как происходила процедура голосования в Сенате

Согласно объявленному графику, начало рассмотрения пакета документов, содержащего помощь Украине, в Сенате стартовало 23 апреля в 20:00 по киевскому времени.

Сначала процедуру голосования пытались затянуть республиканцы. Несколько из них обвинили лидера демократического большинства Чака Шумера в желании избежать поправок и дебатов.



Однако сенаторы отклонили поправки сенатора Майка Ли по законопроектам о помощи Украине. Голосование было достаточно напряженным. 50 сенаторов – против, 48 – за.

Далее процедура предусматривала голосование за преодоление так называемого флибустерства. 80 голосов – за. Около 4:00 по киевскому времени сенаторы прошли "бюджетный пункт", который был последним в процедурном голосовании.

Обратите внимание! По упрощенной процедуре сенаторы имели 30 часов для обсуждения документа по упрощенной процедуре. При этом каждый сенатор имел право на выступление не более часа.

Ранее Джо Байден просил Сенат не затягивать с голосованием

Все четыре законопроекта, за которые голосовали 20 апреля, поступили пакетом на голосование в Сенате. Демократ Чак Шумер обещал не затягивать, несмотря на то, что рабочая неделя должна была быть посвящена работе в округах.

Также американский президент Джо Байден призвал Сенат голосовать быстро. Он отметил, что положительное решение о предоставлении Украине помощи – это "четкое сообщение о силе американского лидерства на мировой арене".

Обратите внимание! Палата представителей – это нижняя палата Конгресса. А Сенат – верхняя палата. Вместе они образуют парламент США.

Историческое голосование в Палате представителей 20 апреля