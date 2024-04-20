Журналистка украинской службы "Голоса Америки" Екатерина Лисунова сообщала, что рассматривать документ начнут 20 апреля около восьми вечера по Киеву. В последнее время на спикера Палаты представителей сильно давили, да и США понесли репутационные потери из-за промедления с решением о помощи. Поэтому лед тронулся, и решение приняли.

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Как передаёт "Голос Америки", все поправки к законопроекту о поддержке Украины в Палате представителей отклонили.

Речь о четырех поправках:

  • Виктория Спарц предлагала исключить из законопроекта четыре положения, связанные с программой PDA, что позволяет Белому дому выделять Украине оружие непосредственно со складов американской армии;
  • Кэт Каммак предлагала отменить все невоенное финансирование, связанное с Украиной;
  • Марджори Тейлор Грин предлагала "каждую сумму в долларах в этом законе уменьшить до нуля";
  • Кевин Герн сам отозвал свою поправку, в которой предлагал запретить использование средств "Фонда поддержки экономики" для выплаты пенсий.

За поправку Виктории Спартц, которая хотела исключить 8 миллиардов долларов невоенной помощи, проголосовали только 105 человек. За поправку от Марджори Тейлор Грин было 70 голосов. Поправку Кэт Каммак поддержали 148 человек, но этого было мало – она тоже провалилась.

Голосование началось в 20:37 по Киеву. Республиканец Кевин Бак хотел затянуть рассмотрение и вернуть документ в комитет. В течение процедурного голосования, которое длилось пять минут, представители не поддержали Бака.

За сам законопроект №8035 о помощи Украине от США голосовали в течение пяти минут.

За отдали голоса 311 представителей, 112 против, 1 воздержался. Во время голосования депутаты махали украинскими флажками, но потом спикер Майк Джонсон попросил "убрать флаги других государств", потому что это не позволяет регламент.

Палата представителей одобрила помощь Украине от США, 311 голосов за
Палата представителей приняла законопроект о помощи Украине / Скриншот 24 Канала

Журналисты "Голоса Америки" говорят, что в Палате представителей это голосование считают историческим.

Нардеп Ярослав Железняк подчеркивает: это еще не финальное голосование в Конгрессе.

Далее должны быть:

  • голосование за последний закон в пакете за Израиль;
  • все четыре законопроекта объединяют и делают правкой в сенатскую версию;
  • Сенат должен взять его сегодня в работу и провести первое голосование (60+ голосов).

Второе голосование может быть и через несколько дней – это уже будет финал. Последним должна стать подпись Байдена.

У тексте документа говорится о выделении нашему государству 60,84 миллиарда долларов:

  • из них более 23 миллиардов используют, чтобы пополнить запасы американского вооружения;
  • 13,8 миллиарда долларов пойдет на закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оборонных услуг;
  • 26 миллионов долларов – на продолжение надзора и подотчетности за помощью и оборудованием, которое предоставляется Украине.

Также законопроект должен усилить надзор через требования личного мониторинга и предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку Украины со стороны США.

Если законопроект примут, то в течение 45 дней после этого Государственный департамент и Министерство обороны США должны предоставить стратегию поддержки Украины.

Президент США должен предоставить Украине ракеты ATACMS, но только если решит, что передача ракетных комплексов большой дальности не повредит нацбезопасности и интересам Соединенных Штатов.

Что касается экономической помощи, то законопроект предусматривает выделение 7,85 миллиардов долларов в виде кредитов до 30 сентября 2025 года. Среди условий расходов этих средств – запрет выплат пенсий. В то же время после ноября 2024 года президент США сможет списать 50% задолженности по этим кредитам, а с 1 января 2026 года – 100% задолженности при условии, если это решение поддержит Конгресс.

Байден обещал немедленно подписать документ, если его поддержит Конгресс.