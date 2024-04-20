Журналістка української служби "Голосу Америки" Катерина Лісунова повідомляла, що розглядати документ почнуть 20 квітня близько восьмої вечора за Києвом. Останнім часом на спікера Палати представників сильно тиснули, та й США зазнали репутаційних утрат через зволікання з рішенням про допомогу. Тож крига скресла, і рішення ухвалили.

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Як відбувалося голосування

Як передає "Голос Америки", всі поправки до законопроєкту про підтримку України в Палаті представників відхилили.

Мова про чотири поправки:

Вікторія Спарц пропонувала виключити із законопроєкту чотири положення, пов'язані з програмою PDA, що дозволяє Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії;

Кет Каммак пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною;

Марджорі Тейлор Грін пропонувала "кожну суму в доларах у цьому законі зменшити до нуля";

Кевін Герн сам відкликав свою поправку, в якій пропонував заборонити використання коштів "Фонду підтримки економіки" для виплати пенсій.

За поправку Вікторії Спартц, яка хотіла виключити 8 мільярдів доларів невійськової допомоги, проголосували тільки 105 людей. За поправку від Марджорі Тейлор Грін було 70 голосів. Поправку Кет Каммак підтримали 148 осіб, але цього було замало – вона теж провалилася.

Голосування почалося о 20:37 за Києвом. Республіканець Кевін Бак хотів затягнути розгляд і повернути документ у комітет. Протягом процедурного голосування, яке тривало п'ять хвилин, представники не підтримали Бака.

За сам законопроєкт №8035 про допомогу Україні від США голосували протягом п'яти хвилин. За віддали голоси 311 представників, 112 проти, 1 утримався. Під час голосування депутати махали українськими прапорцями, але потім спікер Майк Джонсон попросив "забрати прапори інших держав", бо це не дозволяє регламент.



Палата представників ухвалила законопроєкт про допомогу Україні / Скриншот 24 Каналу

Журналісти "Голосу Америки" кажуть, що в Палаті представників це голосування вважають історичним.

Це ще не все: що буде далі

Нардеп Ярослав Железняк наголошує: це ще не фінальне голосування у Конгресі.

Далі мають бути:

голосування за останній закон в пакеті за Ізраїль;

всі чотири законопроєкти об'єднують і роблять правкою в сенатську версію;

Сенат має взяти його сьогодні в роботу і провести перше голосування (60+ голосів).

Друге голосування може бути і через кілька днів – оце вже буде фінал. Останнім має стати підпис Байдена.

Що входить у пакет допомоги Україні

У тексті документу йдеться про виділення нашій державі 60,84 мільярда доларів:

із них понад 23 мільярди використають, щоб поповнити запаси американського озброєння;

13,8 мільярда доларів піде на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оборонних послуг;

26 мільйонів доларів – на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Україні.

Також законопроєкт має посилити нагляд через вимоги особистого моніторингу та передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку України з боку США.

Якщо законопроєкт ухвалять, то протягом 45 днів після цього Державний департамент та Міністерство оборони США мають надати стратегію підтримки України.

Президент США має надати Україні ракети ATACMS, але тільки якщо вирішить, що передача ракетних комплексів великої дальності не зашкодить нацбезпеці та інтересам Сполучених Штатів.

Що стосується економічної допомоги, то законопроєкт передбачає виділення 7,85 мільярда доларів у вигляді кредитів до 30 вересня 2025 року. Серед умов витрат цих коштів – заборона виплат пенсій. Водночас після листопада 2024 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% заборгованості за умови, якщо це рішення підтримає Конгрес.

Байден обіцяв негайно підписати документ, якщо його підтримає Конгрес.