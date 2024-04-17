Майк Джонсон розділив допомогу Україні та Ізраїлю, запропонувавши цілих чотири законопроєкти. Нині точаться суперечки щодо того, чи будуть голосувати за всі проєкти одразу. Голосування щодо допомоги Україні має відбутися у суботу, 20 квітня.

Що сказав Байден про ідею Джонсона

Я рішуче підтримую цей пакет для отримання критично важливої підтримки Ізраїлю та України, надання вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинцям у Газі та зміцнення безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні,

– йдеться в повідомленні.

За словами американського президента, Палата представників має ухвалити пакет законів цього тижня, а Сенат "має швидко за ним послідувати".

"Я негайно підпишу його як закон, щоб надіслати сигнал світові: ми стоїмо з нашими друзями і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху", – пообіцяв Джо Байден.

Зараз підтримка важлива як ніколи, адже "Ізраїль стикається з безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна – з постійними бомбардуваннями з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць".



