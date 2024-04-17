Безпрецедентний обстріл Ізраїлю для 24 Каналу проаналізували експерти. Які наслідки іранська атака матиме для України та світу, та чи дійсно заяви США про те, що вони не допомагатимуть нам захищати небо так само означають, що нас "кинули" – читайте далі у матеріалі.

До теми Ізраїль відбив масштабну атаку Ірану, готується відповідь: що відбувається на Близькому Сході

Навіщо Іран вперше в історії сам атакував Ізраїль

Політолог з Ізраїлю Михайло Пелліверт зазначив, що тривалий час там вважали, що Іран не наважиться на прямий удар. Проте його наслідки не такі суттєві, як могли б бути, адже він не завдав шкоди воєнній чи цивільній інфраструктурі.

Це насамперед атака з метою залякування цивільного населення – Іран грає у складну психологічну війну,

– пояснив політолог.

За його словами, Іран – це країна, з якої на Близькому Сході походить весь тероризм, спрямований проти Заходу та, зокрема, Ізраїлю. Тож Пеліверт не має сумнівів, що війна буде.

"Коли відбудеться війна, ми не знаємо, однак те, що вона буде, – абсолютно безсумнівно", – підсумував політолог.

Натомість експерт з питань національної безпеки та військовий ЗСУ Іван Варченко висловив припущення, що напад Ірану на Ізраїль – це спроба втримати диктатуру.

Так, зараз диктатори у всьому світі відчувають нестабільність через розвиток комунікації, ЗМІ, поширення інтернету. Вони бояться соціальних революцій, які внаслідок цього можуть виникнути.

"Бідні диктаторські держави, які певною мірою очолює Росія, надзвичайно зацікавлені в тому, щоб зберегти своїх вождів, які вже по три десятиліття тримаються за владу, ціною своїх націй", – сказав Варченко.

Якою може бути відповідь Ізраїлю

Виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад і політолог Олексій Буряченко зауважив, що прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погодився не давати негайну жорстку відповідь Ірану. Однак це ні в якому разі не прояв слабкості.

Це прояв того, що напрацьовується консолідована позиція, щоб не допустити великої війни,

– пояснив політолог.

Водночас Ізраїль нікому не пробачає таких вчинків, тож відповідь обов'язково буде і технологічною, і блискавичною. Питання в тому, коли саме – чи сьогодні, чи завтра, чи за місяць.

Зверніть увагу! Ізраїльські ЗМІ повідомили, що зрештою влада визначилася, як відповість на масовану атаку іранської сторони. Повідомлялося, що Ізраїль розглядає стратегію тримати Іран в напрузі, відкладаючи можливу відповідь на атаку.

Політолог з Ізраїлю Михайло Пелліверт зауважив, що Іран є дуже серйозним і небезпечним ворогом. Самотужки Ізраїль навряд чи впорається з такою загрозою. Малоймовірно, що наразі назріває перша ірансько-ізраїльська війна.

"Імовірніше, Ізраїль стоїть на порозі війни з Хезболлою – це найнебезпечніша проксі організація Ірану на Близькому Сході. Мені здається, саме туди буде спрямована показова та повномасштабна відповідь Ізраїлю", – припустив політолог.

Як зазначив журналіст з Ізраїлю Роман Янушевський, наразі немає передумов, що завдадуть удар у відповідь на іранську атаку. З іншого боку, удар Ізраїлю може бути неочікуваним, щоб була інтрига й іранська сторона понервувала.

"Ізраїльська відповідь може бути жорсткою і навіть непропорційною, бо Іран перейшов "червоні лінії" та порушив "правила гри" тим, що безпосередньо завдав удар по території Ізраїлю", – сказав Янушевський.

Чому партнери не збивають ракети над Україною

Росія так само завдає терористичних атак по Україні. Як зазначив експерт з питань національної безпеки та військовий ЗСУ Іван Варченко, обстріл Ізраїлю порівняний з одноденною російською атакою по нашій державі в середині березня 2024 року. Проте реакція була іншою, бо Захід вже звик до таких новин з України.

"Атака на Ізраїль за кількістю ударів співмірна з одноденною атакою на Україну, яку Росія провела в середині березня. Але ми розуміємо, що тут є інші чинники. Наприклад, коли Іран запускав ракети, то вони летіли через території інших країн", – сказав Варченко.

Так, іранські ракети та дрони летіли через Ірак, всю територію Йорданії, а, можливо, й Сирії. Це є серйозним кроком до ескалації та залучення до конфлікту нових держав.

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Попри те, що США допомогли Ізраїлю відбити атаку, там заявили, що не братимуть участі у наземних операціях проти Ірану. Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін пояснив, що його країна найбільше хоче не допустити розширення конфлікту.

Сполучені Штати не хочуть розширення війни. Не хочуть, аби війни було більше. Це складно зрозуміти та оцінити людям, які перебувають у війні не через свою провину, не за власним бажанням,

– зауважив Рашкін.

На його думку, якби це був удар саме по США, то реакція була б зовсім іншою. Однак ні Ізраїль, ні Україна не є частиною цієї країни.

"Це не означає, що США усіх "кинули". Це означає, що ми переглядаємо просто світ, у якому ми живемо, у якому ми відходимо від ідеї того, що ми всі комусь належимо: чи Росії, чи Китаю, чи Ірану, чи США. І більшість людей хотіли б належати США", – сказав політик зі США.

Рашкін наголосив, що треба бути країною, яка розуміє свою цінність і формує союзи на основі взаємної вигоди.

Юрій Рашкін сказав, чи "кинули" США Україну та Ізраїль

Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський переконаний, що не слід перебільшувати роль Штатів у захисті Ізраїлю, хоч це й було ефективно. Вже наступного дня адміністрація Джо Байдена вдалася до заяв "у жодному разі". Наприклад, щодо України це була наполеглива рекомендація не бити по російських НПЗ, тоді як щодо Ізраїлю у Білому домі заявили, що не братимуть участі в наземних операціях проти Ірану.

"Я б не ідеалізував тут підтримку адміністрації Байдена. Він (Байден – 24 Канал) вимушений щодо Ізраїлю йти на більше, бо ізраїльське лобі у США набагато сильніше, ніж українське", – наголосив Піонтковський.

Загалом же політика американської адміністрації полягає в умиротворенні агресорів.

До речі, у США не погодилися з логікою порівняння захисту України та Ізраїлю. Там наголосили на "великій підтримці" нашої держави.

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник пояснив, що Захід дуже наляканий ядерними погрозами Владіміра Путіна. Так, якщо умовно Польща зіб'є над Україною російську ракету, то це означатиме прямий вступ у війну. А слідом – негайну активізацію четвертої та п'ятої статей НАТО про колективний захист. Проте на Заході до цього не готові.

Іран на цю хвилину не має ядерної зброї. Гарантую вам на 100%, якби в них ця ядерна зброя була, ситуація мала б кардинально інший вигляд. А Путін шантажує ядерною зброєю. І де ця тонесенька ниточка, яка обірветься чи не обірветься, – ніхто не знає. Тому всі дуже обережні,

– сказав Черник.

Також військовий експерт наголосив, що це зовсім не означає буцім для нас все погано.



Путін погрожує світові ядеркою / Getty Images

Про "російський слід" в атаці на Ізраїль

Для атаки на Ізраїль Іран використав досвід Росії. Адже, як зауважив військовий експерт Олег Жданов, комбінованість ударів і планування вогневого ураження були ідентичні російським. Так, коли дрони почали підлітати до повітряного простору Ізраїлю, Іран вдарив балістичними ракетами. Час їхнього прильоту збігається.

"Мета – перевантажити систему протиракетної оборони. Це те ж саме, що робить Росія, але через глибоку ешелонованість, велику щільність протиракетної оборони й допомоги партнерів – Ізраїлю вдалося перехопити 99% повітряних цілей", – пояснив військовий експерт.

Натомість експерт з питань національної безпеки та військовий ЗСУ Іван Варченко й узагалі переконаний, що Росія однозначно була в контексті переговорів і підготовки удару по Ізраїлю, як союзник Ірану.

"Замість того, щоб спробувати розв'язати конфлікт засобами, які є у цивілізованого світу – які спрацьовували в минулому й можуть спрацювати, Росія та диктатури Сходу вирішили його підсилити, вкинути в його горнило ще десятки тисяч людей та поширити до рівня третьої світової війни", – припустив Варченко.

Наразі немає чітких доказів, що Росія причетна до іранської атаки на Ізраїль. Однак журналіст з Ізраїлю Роман Янушевський розповів, що вже з'являються публікації начебто Росія могла пробувати переконати Іран, який сумнівався – завдавати цього удару чи ні.

Не думаю, що Росія якось технічно причетна, але на такому рівні впливу (рівень консультацій – 24 Канал) – це цілком можливо. Ба більше, що такі атаки вже багаторазово були відпрацьовані по Україні,

– припустив журналіст з Ізраїлю.

Річ у тім, що в цій ситуації Путін має власний геополітичний інтерес. Це стосується допомоги США насамперед Україні та Ізраїлю. У такий спосіб Росія може пробувати ускладнити процес.

Що тепер буде з допомогою від США

У США вже тривалий час не можуть ухвалити пакет підтримки, який об'єднує допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. На тлі загострення на Близькому Сході цей законопроєкт розділили. Утім, як пояснив політолог Олег Лісний, це розділення на законопроєкти не про швидкість, а про процедуру.

Так, якщо цим законопроєктам доведеться проходити повну процедуру, то це займе не один день.

"Не бачу нічого, що пов'язано з геополітикою. Я бачу, що це пов'язано з внутрішньою політикою у Сполучених Штатах, де кожен відстоює свої інтереси у межах однієї держави й не звертає уваги на те, що США фактично втрачають лідерство", – сказав політолог.

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Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський вважає, що рішення щодо Ізраїлю таки ухвалять. Однак щодо України, імовірно, говоритимуть про допомогу в кредит, що просуває Дональд Трамп. Можливо, навіть почнуться роботи на цьому напрямку, а через пів року виникнуть якісь "організаційні труднощі".

"Трампісти не допустять найближчим часом голосування "на ура" законопроєкту по Україні. Найхитріші з них говоритимуть, мовляв, вони з Україною та напружено працюють. А відверті – говоритимуть, мовляв, Україна їм не потрібна, Трамп не дозволяє, йому це не треба", – припустив Піонтковський.

Піонтковський про вплив ситуації в Ізраїлі на допомогу Україні: дивіться відео

Чим обстріл Ізраїлю може обернутися для світу

Ізраїльський журналіст Цві Зільбер підкреслив, що після зухвалої терористичної атаки Ірану до Ізраїля повернулася підтримка світової спільноти. Так, раніше низка країн критикувала Тель-Авів за гуманітарну ситуацію у Секторі Гази та закликала припинити воєнні дії.

Сьогодні ці розмови практично забуті й з'явилося невелике "вікно можливостей", коли на Близькому Сході може з'явитися новий військовий союз. Я не кажу, що блок типу НАТО, але військовий союз, контури якого вже окреслюються,

– сказав Зільбер.

Головною метою цього союзу може стати саме протистояння Ірану. Сьогодні більшість країн Близького Сходу занепокоєні загрозою, яку становить Іран і готові йому протистояти.

Союзник Ізраїлю – США намагаються уникнути великого конфлікту на Близькому Сході через політичну кризу, спричинену виборчими перегонами. Політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов припустив, що Ізраїль не хоче ескалювати ситуацію з Іраном через невпевненість у підтримці США. Тож цілком імовірно, що цей конфлікт в ніщо більше й не переросте.

"Ізраїль не має впевненості, що країни світу встануть на його бік, а без підтримки він не наважиться вплутуватись у цей конфлікт доволі глибоко", – підкреслив політолог.

Якщо ж Іран обере шлях посилення ескалації та війни, то для ісламського режиму все може скінчитися погано. Журналіст з Ізраїлю Роман Янушевський розповів, що всередині Ірану підтримка влади є дуже хиткою.

Раз на кілька років в Ірані відбуваються різні заворушення, демонстрації. Загалом іранський народ не знає, як позбутися цього режиму. Це може бути хороша новина насамперед для самого Ірану, для іранського народу, якщо цей режим буде повалено внаслідок подібної війни,

– сказав журналіст.

Після терористичної атаки у соціальних мережах навіть з'явилися хештеги, в яких іранці безпосередньо висловлюють підтримку Ізраїлю проти власного уряду. А це теж говорить про багато чого.