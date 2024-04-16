Метью Міллер наголосив, що партнери "віддані допомозі України". Так речник Держдепу відповів на запитання, чому США та партнери успішно й скоординовано захищали Ізраїль проти атак дронів та ракет, але не роблять цього для України.

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"Віддані допомозі Україні з першого дня"

Спікер зазначив, якщо подивитися на зобов'язання щодо України, вони включають протиракетну оборону, аби дозволити нашим захисникам збивати БпЛА та ракети, відбивати напади окупантів.

Також Міллер заявив, що адміністрація надає системи озброєння на мільярди доларів. І йдеться не лише про американські.

"Ми працювали над тим, щоб отримати системи протиповітряної оборони з усього світу, щоб допомогти захистити український народ від атак Росії", – зазначив прессекретар Держдепартаменту.

Коли ж журналісти уточнили, що Росія атакує Україну тими ж самими дронами, які Іран запускав по Ізраїлю, Міллер наголосив на великій підтримці нашої держави та не погодився з логікою порівняння захисту України та Ізраїлю.

Посадовець заявив, що США віддані допомозі Україні з першого дня. Додав, те, що вони робили, підтверджує це.

Коли подивитися на міжнародну коаліцію, яку ми зібрали для відповіді на агресію Росії, коли подивитись на санкції та системи експортного контролю, подивитись на забезпечення систем озброєння... Я вважаю, що передумова цього питання трохи абсурдна, тому що вона не відповідає нашій реальності, коли йдеться про підтримку українського народу та українських військових,

– підкреслив Міллер.

Цікаво! Експерти вважають, що атака Ірану по Ізраїлю є свідченням того, що слабкість країн Заходу у підтримці України надихає авторитарні режими. Редакторка з питань оборони та безпеки Sky News Дебора Гейнс зазначила, якщо країни Заходу не посилять підтримку України зброєю та процес власного переозброєння, Китай та Північна Корея можуть взяти приклад з Ірану та Росії.

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