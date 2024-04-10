Так, Україні продадуть обладнання на суму до 138 мільйонів доларів для обслуговування та модернізації систем протиповітряної оборони HAWK. Про це 9 квітня повідомив офіційний представник Держдепу.

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США продадуть обладнання для модернізації HAWK

Посадовець Держдепу на умовах анонімності розповів про схвалення екстреного продажу озброєння у 138 мільйонів доларів, сказав офіційний представник.

Журналісти зауважили, що нещодавно Україна отримала грант у розмірі 300 мільйонів доларів на зовнішнє військове фінансування в межах підписаного Закону про військові витрати. Саме з цих коштів планують покрити витрати на американське озброєння, інженерні роботи й інтеграцію для комунікацій, а ще модернізацію вогневих підрозділів HAWK.

Окрім того, цей продаж включає компоненти для повторної сертифікації ракет старих моделей, інструменти, випробувальне та підтримувальне обладнання, запчастини та багато іншого.

За словами посадовця, продаж також потребуватиме тимчасового відрядження до Європи приблизно 5 американських урядовців і 15 представників підрядників для підтримки навчання й технічного обслуговування.

До речі, США почали постачати нашій державі ракети-перехоплювачі HAWK у 2022 році як модернізацію переносних ЗРК Stinger – меншої системи меншої дальності. Агентство зауважило, що з того часу Україна отримала кілька систем ППО, включно з Patriot.

Коротка довідка. Hawk – напівстаціонарний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Розробники задумували його як засіб захисту для сухопутних військ та тилових об'єктів. Здатен перехоплювати літаки, крилаті ракети й балістичні цілі.

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