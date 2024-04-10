Так, Украине продадут оборудование на сумму до 138 миллионов долларов для обслуживания и модернизации систем противовоздушной обороны HAWK. Об этом 9 апреля сообщил официальный представитель Госдепа.

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США продадут оборудование для модернизации HAWK

Чиновник Госдепа на условиях анонимности рассказал об одобрении экстренной продажи вооружения в 138 миллионов долларов, сказал официальный представитель.

Журналисты отметили, что недавно Украина получила грант в размере 300 миллионов долларов на внешнее военное финансирование в рамках подписанного Закона о военных расходах. Именно из этих средств планируют покрыть расходы на американское вооружение, инженерные работы и интеграцию для коммуникаций, а еще модернизацию огневых подразделений HAWK.

Кроме того, эта продажа включает компоненты для повторной сертификации ракет старых моделей, инструменты, испытательное и поддерживающее оборудование, запчасти и многое другое.

По словам чиновника, продажа также потребует временной командировки в Европу примерно 5 американских чиновников и 15 представителей подрядчиков для поддержки обучения и технического обслуживания.

Кстати, США начали поставлять нашему государству ракеты-перехватчики HAWK в 2022 году как модернизацию переносных ЗРК Stinger – меньшей системы меньшей дальности. Агентство отметило, что с тех пор Украина получила несколько систем ПВО, включая Patriot.

Краткая справка. Hawk – полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Разработчики задумывали его как средство защиты для сухопутных войск и тыловых объектов. Способен перехватывать самолеты, крылатые ракеты и баллистические цели.

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