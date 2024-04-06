Президент Украины во время интервью на телеканале Рада 6 апреля рассказал, сколько систем Patiot нужно, чтобы закрыть Украину полностью. Об этом пишет 24 Канал.
Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украине крайне необходимо больше систем ПВО. В частности нам необходимы батареи Patriot, поскольку только они могут сбивать баллистику.
Президент Украины во время интервью на телеканале Рада 6 апреля рассказал, сколько систем Patiot нужно, чтобы закрыть Украину полностью. Об этом пишет 24 Канал.