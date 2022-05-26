О том, что такое ЗРК Patriot, почему они нужны Украине и когда мы сможем их получить – разбирался сайт 24 канала.

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Что говорят официальные источники

Западные СМИ писали о том, что в новом пакете помощи США для Украины действительно предусмотрена передача ЗРК Patriot.

Законопроект, одобренный в четверг 86 голосами против 11, предусматривает общую военную помощь в размере 20 миллиардов долларов, которая, как ожидается, профинансирует передачу передовых систем вооружения, таких как ЗРК Patriot и дальнобойная артиллерия, говорится в материале The Washington Post.

Впрочем, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия , также руководящий переговорной группой от Украины, в комментариях на Facebook писал, что "пока информация не подтверждается".

Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве подтвердил изданию "Телеграф" со ссылкой на то, что Украина действительно просила предоставить Patriot, однако сейчас можно констатировать, что таких поставок мы не ждем. Даже если такое решение будет принято, то сроки могут растянуться на годы.

Кроме того, пост в соцсети опубликовал и Алексей Копытько, советник министра обороны Украины, который отметил, что это неправда до тех пор, пока об этом не скажет президент Украины или министр обороны.

Однако рассказываем, что же вообще известно о ЗРК Patriot и почему украинское общество так их ждет.

Что такое ЗРК Patriot

ЗРК Patriot (MIM-104A) – это американский зенитный ракетный комплекс, активно используемый армией США. Его главное предназначение – прикрывать военно-морские и военно-воздушные базы, а также крупные административно-промышленные центры от возможного воздушного нападения. Этот комплекс может распознать и выявить одновременно до 100 воздушных целей.

Украина очень ожидает ЗРК Patriot / Фото US Army

Систему Patriot начали создавать еще в 1963 именно для защиты от воздушных угроз. Patriot был разработан в "Редстоунском арсенале" (Гантсвилль, Алабама). В феврале 1970 г. состоялось первое летное испытание ракеты. В октябре 1980 года был подписан контракт на производство комплекса, а уже в декабре 1981 года ЗРК был поставлен в войска.

Как мы видим, MIM-104 Patriot – это довольно старая система, но она до сих пор остается основным ЗРК для США и ряда стран НАТО благодаря постоянным усовершенствованиям. Самая современная версия MIM-104 Patriot PAC-3, которая также имеет дополнительные пакеты модернизации.

Какие характеристики ЗРК Patriot

Дело в том, что ЗРК Patriot довольно сложный в использовании. К тому же, эта система не работает без общей системы противовоздушной обороны. То есть ЗРК является лишь частью ПВО, который для своей полноценной работы должен получать данные от самолетов и спутников.

В США этот ЗРК функционирует в составе батальона, включающего командный пункт, ремонтную роту и 4 – 6 батарей. Каждая батарея – шесть пусковых, РЛС, машина связи, полевая электростанция и станция управления огнем. Общий штат батареи – 70 – 90 человек, а батальон Patriot – это 600 бойцов.

Состав зенитно-ракетного комплекса Patriot:

многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой AN/MPQ-53;

пункт управления огнем AN/MSQ-104, пусковые установки М901, зенитные управляемые ракеты МИМ104;

источники энергоснабжения AN/MSQ-26;

средства связи, технологическое оборудование;

средства радиотехнической и инженерной маскировки.

Patriot начали создавать еще в 1964 году.

Основные характеристики MIM-104 Patriot:

дальность уничтожения аэродинамических целей – 160 км ракетой PAC-2;

дальность уничтожения баллистических целей – 50 км ракетой PAC – 3 MSE;

максимальная высота уничтожения целей – 24,2 км;

количество ракет в пусковой – до 4 PAC-2, до 16 PAC-3 MSE;

количество целей, которые могут обстреливаться одновременно – 8 (в секторе 90 градусов);

вероятность поражения цели 0,8 (в боевых условиях 0,4 – 0,6);

масса ракеты – 912 килограммов;

система наведения: на среднем участке – радиокомандная; на конечной – радиолокационная TVM;

боевая часть осколочно-фугасная;

время развертывания с марша – 30 минут.

Сколько стоит ЗРК Patriot

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 пусковые установки на батарею) этого ЗРК может доходить до 9 миллиардов долларов. Туда входят:

36 пусковых установок зенитных управляемых ракет Patriot PAC-3 (9 батарей по 4 пусковые установки);

288 зенитных управляемых ракет Patriot PAC-3;

216 зенитных управляемых ракет с усовершенствованным наведением GEM-T;

10 комплектов радиолокационных станций с фазированной решеткой;

10 контрольных станций захвата цели.

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 миллионов долларов.

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