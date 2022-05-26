Про те, що ж таке ЗРК Patriot, чому вони потрібні Україні та коли ми зможемо їх отримати – розбирався сайт 24 каналу.

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Що кажуть офіційні джерела

Західні ЗМІ писали про те, що у новому пакеті допомогти від США для України дійсно передбачена передача ЗРК Patriot.

Законопроєкт, схвалений у четвер 86 ​​голосами проти 11, передбачає загальну військову допомогу у розмірі 20 мільярдів доларів, яка, як очікується, профінансує передачу передових систем озброєння, таких як ЗРК Patriot та далекобійна артилерія, – йдеться у матеріалі The Washington Post.

Втім, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який також керує переговорною групою від України, у коментарях на Facebook писав, що "поки інформація не підтверджується".

Високопоставлене джерело в оборонному відомстві підтвердило виданню "Телеграф" із посиланням, що Україна дійсно просила надати Patriot, проте зараз можна констатувати, що таких постачань ми не чекаємо. Навіть якщо таке рішення ухвалять, то терміни можуть розтягнутися на роки.

Окрім цього, пост у соцмережі опублікував і Олексій Копитько, радник міністра оборони України, який зазначив, що це неправда до тих пір, поки про це не скаже президент України чи міністр оборони.

Однак, розповідаємо, що ж взагалі відомо про ЗРК Patriot та чому українське суспільство так на них чекає.

Що таке ЗРК Patriot

ЗРК Patriot (MIM-104A) – це американський зенітний ракетний комплекс, який активно використовується армією США. Його головне призначення – прикривати військово-морські та військово-повітряні бази, а також великі адміністративно-промислові центри від можливого повітряного нападу. Цей комплекс може розпізнати та виявити одночасно до 100 повітряних цілей.

Україна дуже очікує на ЗРК Patriot / Фото U.S. Army

Систему Patriot почали створювати ще у 1963 році саме для захисту від повітряних загроз. Patriot був розроблений в "Редстоунському арсеналі" (Гантсвілль, Алабама). В лютому 1970 року відбулося перше льотне випробування ракети. У жовтні 1980 року підписали контракт на виробництво комплексу, а вже в грудні 1981 року ЗРК був поставлений у війська.

Як ми бачимо, MIM-104 Patriot – це доволі стара система, але вона й досі залишається основним ЗРК для США та низки країн НАТО завдяки постійним вдосконаленням. Найсучаснішою версією є MIM-104 Patriot PAC-3, яка також має додаткові пакети модернізації.

Які характеристики ЗРК Patriot

Річ у тому, що ЗРК Patriot – доволі складний у використанні. До того ж ця система не працює без загальної системи протиповітряної оборони. Тобто, ЗРК є лише частиною ППО, який для своєї повноцінної роботи має отримувати дані від літаків типу та супутників.

У США цей ЗРК функціонує у складі батальйону, який включає командний пункт, ремонтну роту та 4 – 6 батарей. Кожна батарея – це шість пускових, РЛС, машина зв'язку, польова електростанція та станція керування вогнем. Загальний штат батареї – 70 – 90 осіб, а батальйон Patriot – це 600 бійців.

Склад зенітно-ракетного комплексу Patriot:

багатофункціональна станція радіолокації з фазованими антенними гратами AN/MPQ-53;

пункт керування вогнем AN/MSQ-104 пускові установки М901 зенітні керовані ракети МІМ104;

джерела енергопостачання AN/MSQ-26;

засоби зв'язку, технологічне обладнання;

засоби радіотехнічного та інженерного маскування.

Patriot почали створювати ще у 1964 році / Фото blesk

Основні характеристики MIM-104 Patriot:

дальність знищення аеродинамічних цілей – 160 кілометрів ракетою PAC-2;

дальність знищення балістичних цілей – 50 кілометрів ракетою PAC – 3 MSE;

максимальна висота знищення цілей – 24,2 кілометра;

кількість ракет у пусковій – до 4 PAC-2, до 16 PAC-3 MSE;

кількість цілей, які можуть обстрілюватися одночасно – 8 (у секторі 90 градусів);

ймовірність ураження мети 0,8 (у бойових умовах 0,4 – 0,6);

маса ракети – 912 кілограмів;

система наведення: на середній ділянці – радіокомандна; на кінцевій – радіолокаційна TVM;

бойова частина осколково-фугасна;

час розгортання з маршу – 30 хвилин.

Скільки коштує ЗРК Patriot

Вартість поставки 9 батарей (по 4 пускові установки на батарею) цього ЗРК може доходити до 9 мільярдів доларів. Туди входять:

36 пускових установок зенітних керованих ракет Patriot PAC-3 (9 батарей по 4 пускових установки);

288 зенітних керованих ракет Patriot PAC-3;

216 зенітних керованих ракет з удосконаленим наведенням GEM-T;

10 комплектів радіолокаційних станцій з фазованими ґратами;

10 контрольних станцій захоплення цілі.

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 мільйони доларів.

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