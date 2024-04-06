Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью сказал, что наше государство не имеет снарядов для того, чтобы проводить контрнаступательные действия. В то же время он отмечал, что Украина будет срывать планы оккупантов, передает 24 Канал.

Смотрите также Сейчас ситуация на фронте хоть и сложная, но стабилизирована, – Зеленский о горячих направлениях

Все распределяется

Несмотря на то, что мы не имеем достаточно снарядов, чтобы контрнаступлениями, для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работать и к нам поступает оружие.

Для того, чтобы сегодня защищать так, как мы защищаем, все честно распределяется по тем бригадам, которые находятся на наиболее напряженных направлениях,

– сказал президент.

Он отметил, что за это долго боролись. Он также пояснил, что на некоторых направлениях вместо артиллерийских снарядов используют дроны, которые не являются заменой, однако тоже помогают.

Президент подчеркнул, что глобального дефицита в этом направлении он не видит.

Чешская инициатива со снарядами для Украины