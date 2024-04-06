Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю сказав, що наша держава не має снарядів для того, аби проводити контрнаступальні дії. Водночас він зазначав, що Україна буде зривати плани окупантів, передає 24 Канал.

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Все розподіляється

Попри те, що ми не маємо достатньо снарядів, щоб контрнаступами, для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати та до нас надходить зброя.

Для того, щоб сьогодні захищати так, як ми захищаємо, все чесно розподіляється по тих бригадах, які перебувають на найбільш напружених напрямках,

– сказав президент.

Він наголосив, що за це довго боролись. Він також пояснив, що на деяких напрямках замість артилерійських снарядів використовують дрони, які не є заміною, однак теж допомагають.

Президент підкреслив, що глобального дефіциту у цьому напрямку він не бачить.

Чеська ініціатива зі снарядами для України