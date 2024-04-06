Президент сказав у інтерв'ю в ефірі телемарафону, що ми передали партнерам інформацію про те, що нам потрібно, щоб не тільки стримувати ворога, а й зривати контрнаступальні дії російських окупантів, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про ситуацію на фронті

Володимир Зеленський зауважив, що наше суспільство по-різному відчувало контрнаступальні дії Росії, які почались в середині жовтня 2023 року. Адже іноді люди це не бачили.

За словами Зеленського, найбільша трагедія – це людські втрати. Окрім того, є зруйновані села, особливо на східному напрямку. У більшості, росіяни там не припиняли спроби окупувати ту чи іншу місцевість, та ворогів зупинили.

Наразі ситуація складна, але, втім, вона стабілізована. Ворог не просувається. Але там, де він робить кроки вперед, наші відбивають і тиснуть – він відходить назад. І навпаки – наші хлопці роблять деякі кроки вперед,

– розповів Зеленський.

За його словами, на 90% всі ці бойові дії відбуваються на різних напрямках Сходу України. Зокрема, це не тільки Авдіївка, а і Лиман, Куп'янськ тощо.

"Та зараз ситуація стабілізована, згідно з доповідями військових, з якими я в контакті щоденно", – пояснив Зеленський.

Президент заявив, що для зриву контрнаступу ворога є особовий склад, який має бути підготовленим. Мовиться про укомплектовані бригади, які приходять замість тих, хто зараз стоїть.

"Бригади, які повинні бути підготовлені, а значить має бути готовим великий об'єм резерву. Резерву не просто, при всій повазі, молодих хлопців та юнаків, а людей з досвідом", – запевнив президент.

Він пояснив, що ці бригади треба підготувати та укомплектувати. За його словами, всі ці дані з конкретикою щодо бригад та техніки для різних напрямків передали нашим партнерам.

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