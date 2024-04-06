Президент сказал в интервью в эфире телемарафона, что мы передали партнерам информацию о том, что нам нужно, чтобы не только сдерживать врага, а срывать контрнаступательные действия российских оккупантов, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о ситуации на фронте

Владимир Зеленский отметил, что наше общество по-разному чувствовало контрнаступательные действия России, которые начались в середине октября 2023 года. Ведь иногда люди это не видели, но самая большая трагедия – это человеческие потери. Кроме того, есть разрушенные села, особенно на восточном направлении. В большинстве, россияне там не прекращали попытки оккупировать ту или иную местность, но врагов остановили.

Сейчас ситуация сложная, но, впрочем, она стабилизирована. Враг не продвигается. Но там, где он делает шаги вперед, наши отбивают и давят – он отходит назад. И наоборот – наши ребята делают некоторые шаги вперед,

– рассказал Зеленский.

По его словам, на 90% все эти боевые действия происходят на разных направлениях Востока Украины.