Владимир Зеленский во время интервью на телеканале Рада 6 апреля рассказал, что оборона укрепляется даже в тех регионах, где нет боевых действий. Об этом пишет 24 Канал.

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Украина строит три линии обороны на северной границе

Президент дал интервью в Черниговской области – на том направлении, которое украинские военные и смелые жители Черниговщины освободили 2 года назад. Примерно в 35 километрах от границы с Россией и Беларусью.

Он рассказал, что сейчас на этом направлении происходит активное строительство линий обороны.

Даже здесь, где нет боевых действий, очень сильно все укрепляется. Три линии обороны. Качество и подход ко всем линиям обороны, независимо от направления, он одинаковый – одинаковые стандарты,

– сказал президент.

Когда они будут готовы

По словам главы государства, сроки сдачи защитных объектов тоже примерно одинаковые, но чем ближе к "горячим направлениям", тем быстрее все строится. Однако все будет сдаваться примерно в один срок.

За пару месяцев все будет сдано. По крайней мере такие обязательства всех трех линий. Но на некоторых линиях "горячих" уже где-то 92 – 98% выполненных работ,

– сообщил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Черниговщина – это не только героическое направление, но и стратегически важное для Украины и людей.