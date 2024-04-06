19:39, 6 апреля

Россияне не просто делают вбросы – у них очень подготовленная и профессиональная дезинформационная политика.

Они переводят войска на определенное направление, фотографируют их, в том числе со спутника, а затем распространяют это через западных партнеров, западные и украинские СМИ. Иногда украинские медиа невольно помогают врагу, распространяя его нарративы.

Эта паника имеет эффект взрыва иногда благодаря нам. Все надо очень тщательно проверять, все детали. Никто не успокаивает – мы в войне. Но и преувеличивать не надо,

– говорит президент.