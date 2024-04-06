Главные тезисы президента
Какие страны приедут на мирный саммит в Швейцарии и когда он будет
Пока нет конкретного списка стран. Дату и повестку дня, возможно, Зеленский и президент Швейцарии согласуют уже в ближайшие дни. После этого начнут рассылать приглашения.
На Саммите мира ожидают увидеть 80 – 100 стран, он станет крупнейшим. Во время события Украина увидит, кто ее партнеры, и создаст карту дальнейших шагов по окончанию войны.
Есть ли угроза из Беларуси и нужно ли "светить" данные о возведении фортификаций
То, что мы строим рубежи, – это не секрет. Россияне и белорусы должны знать: да, здесь будут рубежи, три мощные линии обороны и армия. Это не нужно скрывать: они должны знать, что будет сопротивление. И общество наше должно знать, что здесь мощная защита. Из Беларуси мы пока не видим угроз,
– сказал Зеленский.
Президент о российском ИПСО
Россияне не просто делают вбросы – у них очень подготовленная и профессиональная дезинформационная политика.
Они переводят войска на определенное направление, фотографируют их, в том числе со спутника, а затем распространяют это через западных партнеров, западные и украинские СМИ. Иногда украинские медиа невольно помогают врагу, распространяя его нарративы.
Эта паника имеет эффект взрыва иногда благодаря нам. Все надо очень тщательно проверять, все детали. Никто не успокаивает – мы в войне. Но и преувеличивать не надо,
– говорит президент.
Могут ли россияне пойти на Харьков - мнение Зеленского
Харьков сегодня защищен. ПВО не хватает, но с точки зрения оборонительных рубежей городу ничего не угрожает.
Для россиян это желанная цель, и они этого не скрывают. Но для них лакомый кусочек – весь Восток и Юг.
Из кого должен состоять резерв
Остановить россиян могут укомплектованные и подготовленные бригады, которые придут на смену тем, кто на фронте сейчас.
Резерв должен состоять не только из юношей, но и из людей с боевым опытом, которые прошли слаживание. Их должны сформировать в бригады.
Данные о конкретном количестве бригад, которое нужно Украине, и конкретном количестве техники переданы партнерам.
Российское контрнаступление началось в октябре 2023-го. Но это почувствовали не во всех регионах. Больше всего разрушен Восток.
Сейчас россиян остановили. Ситуация сложная, но ее стабилизировали. На 90 процентов эти действия сосредоточены на Востоке.
Как сдержать нашествие россиян
На 1 июня россияне мобилизуют 300 тысяч бойцов – но их может быть больше. Подготовить оккупантов могут в течение месяца.
В Украине в ближайшие недели примут закон о мобилизации. Но сдерживать оккупантов мало: следует наносить удары по территориям сосредоточения российских военных, чтобы сорвать их наступательные действия. Украина передала информацию партнерам, в чем она нуждается, чтобы сорвать наступление россиян.
Достаточно ли фортификаций
Зеленский убежден: во время войны нельзя говорить, что их достаточно.
Кое-где помогает природа, как на Черниговщине. Но порой грунтовые воды разрушают старые укрепления, поэтому есть потребность в новых, еще более прочных.
Срок сдачи линий обороны – через несколько месяцев. Особое внимание обращают на предыдущий опыт, а конкретно на то, как россияне преодолевали границу в 2022 году.
На горячих направлениях линии готовы на 92 – 98 процентов.
Все укрепляется даже там, где нет боевых действий
По словам президента, строится три линии обороны. Их качество и подход к построению одинаковы не зависимо от направления – стандарт один.
Сроки построения также одинаковые, но чем ближе к горячим направлениям, то быстрее строится. Сдаваться все будет в один срок.
Зеленский говорит о фортификациях
Интервью началось на Черниговщине.