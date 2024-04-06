Володимир Зеленський під час інтерв'ю на телеканалі Рада 6 квітня розповів, що оборона укріплюється навіть в тих регіонах, де немає бойових дій. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Найважчі напрямки, мобілізація та головні загрози: головне з інтерв'ю з Зеленським

Україна будує три лінії оборони на північному кордоні

Президент дав інтерв'ю в Чернігівській області – на тому напрямку, який українські військові та сміливі жителі Чернігівщини звільнили 2 роки тому. Приблизно за 35 кілометрів від кордону з Росією та Білоруссю.

Він розповів, що наразі на цьому напрямку відбувається активне будівництво ліній оборони.

Навіть тут, де немає бойових дій, дуже сильно все укріплюється. Три лінії оборони. Якість і підхід до всіх ліній оборони в незалежності від напрямку, він однаковий – однакові стандарти,

– сказав президент.

Коли вони будуть готові

За словами глави держави, терміни здачі захисних об'єктів теж приблизно однакові, але чим ближче до "гарячих напрямків", тим швидше все будується. Однак все буде здаватися приблизно в один термін.

За пару місяців все буде здано. Принаймні такі зобов'язання всіх трьох ліній. Але на деяких лініях, "гарячих", вже десь 92 – 98% виконаних робіт,

– повідомив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Чернігівщина – це не тільки героїчний напрямок, а й стратегічно важливий для України та людей.