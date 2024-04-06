Во время интервью Владимир Зеленский ответил на вопрос, как Украина будет отвечать на мобилизацию 300 тысяч военных России. По его словам, не факт, что это – конечное количество военных, которых они мобилизуют.

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Мы должны подготовиться

Согласно информации нашей разведки до 1 июня 2024 года россияне должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч военных, а подготовка в России очень короткая. По словам президента, это мы видим по уровню подготовленных бойцов на фронте, то есть врагу понадобится где-то месяц, чтобы иметь такой объем людей.

Мы должны рассчитывать на эту информацию, которая есть у нас и должны быть готовыми,

– сказал он.

Зеленский отметил, что сдерживать – это мало, потому что это и оружие, и люди.

Мы передали нашим партнерам информацию о том, что нам нужно не только для того, чтобы сдерживать, но и срывать контрнаступательные действия врага,

– отметил он.

Президент в очередной раз подчеркнул, что наиболее болезненные потери для нас – это потери людей и разрушения сел и городов. Он также сказал, что для того, чтобы срывать планы врага должен быть подготовлен личный состав, которые должны приходить вместо тех, кто стоит сейчас.

По словам Зеленского, нужен большой объем резервов, особенно людей с опытом.

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