Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Сотни тысяч артснарядов для Украины

Он отметил, что его страна нашла снаряды на мировом рынке, и сейчас надо быстро их закупить. Ян Липавский отмечает, что Украине срочно нужны боеприпасы.

Стоит воспринимать это как призыв к международному сообществу, к европейским странам быть очень эффективными и гибкими в поиске способа закупки этих боеприпасов, которые Украине срочно необходимо для защиты от России,

– сказал министр.

Он отметил, что имеет в виду все европейские страны, а не только государства Евросоюза. Липавский добавил, что надо искать "самые эффективные способы приобретения этих боеприпасов".

О каких снарядах говорится

На Украинском ланче, который проходил в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, президент Чехии Петр Павел сообщил, что его страна нашла 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые можно передать на нужды Вооруженных Сил Украины. Оказать помощь можно в ближайшие недели, однако для этого необходимо найти финансирование.

Сейчас мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155 миллиметров, и еще 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра, которые мы сможем переправить в Украину за несколько недель, если найдем финансирование на это. Мы обратимся за этой помощью к партнерам в США, Германии, Швеции и т.д,

– заявил Павел.

Он подчеркнул, что странам Запада необходимо усилить помощь Украине. Павел добавил, что странам Европы необходимо быть такими же инновационными и гибкими, как украинские солдаты.