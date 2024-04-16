Мэтью Миллер отметил, что партнеры "преданы помощи Украине". Так, представитель Госдепа ответил на вопрос, почему США и партнеры успешно и скоординировано защищали Израиль против атак дронов и ракет, но не делают этого для Украины.
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"Преданы помощи Украине с первого дня"
Спикер отметил, если посмотреть на обязательства по Украине, они включают противоракетную оборону, чтобы позволить нашим защитникам сбивать БПЛА и ракеты, отражать нападения оккупантов.
Также Миллер заявил, что администрация предоставляет системы вооружения на миллиарды долларов. И речь идет не только об американских.
"Мы работали над тем, чтобы получить системы противовоздушной обороны со всего мира, чтобы помочь защитить украинский народ от атак России", – отметил пресс-секретарь Госдепартамента.
Когда же журналисты уточнили, что Россия атакует Украину теми же самыми дронами, которые Иран запускал по Израилю, Миллер отметил большую поддержку нашего государства и не согласился с логикой сравнения защиты Украины и Израиля.
Чиновник заявил, что США преданы помощи Украине с первого дня. Добавил, то, что они делали, подтверждает это.
Когда посмотреть на международную коалицию, которую мы собрали для ответа на агрессию России, когда посмотреть на санкции и системы экспортного контроля, посмотреть на обеспечение систем вооружения... Я считаю, что предпосылка этого вопроса немного абсурдная, потому что она не соответствует нашей реальности, когда речь идет о поддержке украинского народа и украинских военных,
– подчеркнул Миллер.
Что говорят в Белом доме о разделении помощи
- Заметим, 15 апреля в Белом доме заявили, что выступают против отдельного законопроекта о помощи Израилю без помощи Украине.
- Пресс-секретарь призвала принять уже утвержденный Сенатом законопроект на сумму в 95 миллиардов долларов.
- "Отдельный законопроект на самом деле не поможет ни Израилю, ни Украине. Он фактически задержит необходимую помощь", – подчеркнула Жан-Пьер.
- Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби также заявил: "Белый дом выступает против отдельного законопроекта, который будет направлен только на Израиль, как мы видели, что предлагается".