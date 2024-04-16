Мэтью Миллер отметил, что партнеры "преданы помощи Украине". Так, представитель Госдепа ответил на вопрос, почему США и партнеры успешно и скоординировано защищали Израиль против атак дронов и ракет, но не делают этого для Украины.

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"Преданы помощи Украине с первого дня"

Спикер отметил, если посмотреть на обязательства по Украине, они включают противоракетную оборону, чтобы позволить нашим защитникам сбивать БПЛА и ракеты, отражать нападения оккупантов.

Также Миллер заявил, что администрация предоставляет системы вооружения на миллиарды долларов. И речь идет не только об американских.

"Мы работали над тем, чтобы получить системы противовоздушной обороны со всего мира, чтобы помочь защитить украинский народ от атак России", – отметил пресс-секретарь Госдепартамента.

Когда же журналисты уточнили, что Россия атакует Украину теми же самыми дронами, которые Иран запускал по Израилю, Миллер отметил большую поддержку нашего государства и не согласился с логикой сравнения защиты Украины и Израиля.

Чиновник заявил, что США преданы помощи Украине с первого дня. Добавил, то, что они делали, подтверждает это.

Когда посмотреть на международную коалицию, которую мы собрали для ответа на агрессию России, когда посмотреть на санкции и системы экспортного контроля, посмотреть на обеспечение систем вооружения... Я считаю, что предпосылка этого вопроса немного абсурдная, потому что она не соответствует нашей реальности, когда речь идет о поддержке украинского народа и украинских военных,

– подчеркнул Миллер.

Интересно! Эксперты считают, что атака Ирана по Израилю является свидетельством того, что слабость стран Запада в поддержке Украины вдохновляет авторитарные режимы. Редактор по вопросам обороны и безопасности Sky News Дебора Гейнс отметила, если страны Запада не усилят поддержку Украины оружием и процесс собственного перевооружения, Китай и Северная Корея могут последовать примеру Ирана и России.

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