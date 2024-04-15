Сполучені Штати не братимуть участі у захисті повітряного простору України, як це було під час атаки Ірану по Ізраїлю. Про це заявив координатор Білого дому у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час брифінгу, передає 24 Канал.

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"Різні конфлікти та повітряний простір"

Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не будуть допомагати нашій державі у збиванні повітряних цілей, які Росія щодня запускає по мирному населенню України. За його словами, це "різні конфлікти" та "різний повітряний простір".

Різна картина загроз. Президент ясно дав зрозуміти ще на початку конфлікту в Україні, що Сполучені Штати не будуть брати участі в цьому конфлікті у військовому плані,

– заявив американський посадовець.

Координатор Білого дому зазначив, що США постачає Україні засоби, яких та потребує, щоб захистити свій повітряний простір. Однак він, як і низка інших політиків, сказав, що у Сполучених Штатів станом на зараз для цього немає достатньо фінансування.

Водночас глави МЗС Британії Девіда Камерона журналісти поцікавилися, чому Лондон не може збивати дрони, які запускає Росія по Україні, так як це робить для Ізраїлю. Чиновник назвав це питання "цікавим".

Дипломат заявив, що його країна зробила для підтримки українців більше за будь-яку іншу. Втім, Британія не може брати участь у відбитті повітряних атак на Україну, оскільки це означатиме пряме зіткнення сил НАТО із російськими військами, бо це призведе до ескалації.

У Чехії з такою позицією дещо не погоджуються

Частина чеських посадовців переконана, що наша держава, яка щодня стикається з подібними нападами з боку Росії, яка вже не перший рік веде підступну війну українського народу, повинна отримати такий самий захист як Ізраїль.

Нічна атака Ірану на Ізраїль була успішно відбита завдяки швидкій міжнародній реакції й готовності захищати повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо повітряний простір над Україною з такою ж енергією,

– заявив міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак.

Інші політики також підтримали подібну позицію. Провідна кандидатка від STAN на європейських виборах Дануше Нерудова наголосила, що України заслуговує на такий самий рішучий захист, який Ізраїль справедливо отримав від своїх союзників минулої ночі.