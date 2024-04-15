Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран здійснив масштабний удар по території Ізраїлю. Іранські збройні сили використовували безпілотники та ракети.
Дивіться також "Ми божевільніші, ніж ви думаєте ": Іран атакою на Ізраїль показав готовність до війни, – FT
Байден вперше відреагував на удар Ірану по Ізраїлю
Президент Сполучених Штатів Джо Байден вперше публічно відреагував на удар Ірану на Ізраїль минулих вихідних. Він заявив, що він як і раніше зосереджений на безпеці Ізраїлю та досягненні угоди про припинення вогню.
Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю. Ми віддані припиненню вогню, яке поверне заручників додому і запобіжить поширенню конфлікту за межі того, що вже є,
– сказав Байден у Білому домі.
Президент США зробив ці коментарі під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мохаммеда Шиа аль-Судані.
При цьому Байден додав, що Сполучені Штати віддані безпеці американського контингенту та партнерів на Близькому Сході, зокрема Іраку.
"Партнерство між Іраком і Сполученими Штатами має вирішальне значення", – підкреслив американський лідер.
Скільки цілей збили військові США під час атаки Ірану на Ізраїль
- В ніч з 13 на 14 квітня Іран запустив по території Ізраїлю понад 300 ракет та дронів. У відбитті атаки брали участь і військові США.
- У Центральному командуванні ЗС США повідомили, що, відбиваючи іранську атаку на Ізраїль, військові США успішно знищили понад 80 ударних безпілотників і щонайменше 6 балістичних ракет, які запустили з Ємену та Ірану.
- У звіті командування США також мовиться, що до цієї кількості також врахували ураження на землі балістичної ракети та ракетоносій, а також 7 дронів до їхнього запуску. Військові зауважили, що їх знищили в районі, який перебуває під контролем хуситів у Ємені.