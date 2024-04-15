Напомним, в ночь на 14 апреля Иран совершил масштабный удар по территории Израиля. Иранские вооруженные силы использовали беспилотники и ракеты.
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Байден впервые отреагировал на удар Ирана по Израилю
Президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые публично отреагировал на удар Ирана на Израиль в минувшие выходные. Он заявил, что он по-прежнему сосредоточен на безопасности Израиля и достижении соглашения о прекращении огня.
Соединенные Штаты преданы безопасности Израиля. Мы преданы прекращению огня, которое вернет заложников домой и предотвратит распространение конфликта за пределы того, что уже есть,
– сказал Байден в Белом доме.
Президент США сделал эти комментарии во время встречи с премьер-министром Ирака Мохаммеда Шиа аль-Судани.
При этом Байден добавил, что Соединенные Штаты привержены безопасности американского контингента и партнеров на Ближнем Востоке, в частности Ирака.
"Партнерство между Ираком и Соединенными Штатами имеет решающее значение", – подчеркнул американский лидер.
Сколько целей сбили военные США во время атаки Ирана на Израиль
- В ночь с 13 на 14 апреля Иран запустил по территории Израиля более 300 ракет и дронов. В отражении атаки участвовали и военные США.
- В Центральном командовании ВС США сообщили, что, отражая иранскую атаку на Израиль, военные США успешно уничтожили более 80 ударных беспилотников и по меньшей мере 6 баллистических ракет, которые запустили из Йемена и Ирана.
- В отчете командования США также говорится, что в это количество также учли поражения на земле баллистической ракеты и ракетоносителя, а также 7 дронов до их запуска. Военные отметили, что их уничтожили в районе, который находится под контролем хуситов в Йемене.