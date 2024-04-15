Когда Тегеран осуществлял свою первую прямую атаку против своего давнего врага, то хотел продемонстрировать свою силу, из-за которой многолетняя теневая война между странами стала открытой. Об этом говорится в материале Financial Times.

Смотрите также Израиль не член НАТО, и никто не был втянут в войну, – Зеленский призвал помочь Украине

Послание Ирана было четким

Как уже ранее отмечал ЦАХАЛ, ни один из 170 беспилотников не попал в воздушное пространство Израиля. В частности, 5 из 30 крылатых ракет были сбиты еще до того, как они пересекли границы Израиля, а большинство из 120 баллистических ракет были уничтожены системами противовоздушной обороны.

Впрочем, издание отмечает, что внутри исламского режима операция была воспринята как успех, то есть как "выверенный ответ, направленный на восстановление его сдерживающего потенциала и укрепление имиджа среди региональных марионеток и внутренних лоялистов".

К тому же подобный удар рассматривался как доказательство того, что Тегеран намерен подтвердить свои угрозы и готовность проводить решительные действия, если его спровоцируют.

Послание Ирана было четким: мы безумнее, чем вы себе представляете, и мы готовы выдержать последствия войны, если это будет необходимо,

– сообщил инсайдер исламского режима.

В материале говорится о том, что решение о прямом нападении на Израиль стало для верховного лидера аятоллы Али Хаменеи "значительной политической авантюрой". Ведь это произошло несмотря на то, что обычно он придерживается политики "стратегического терпения" касаемо отношений с Соединенными Штатами и Израилем.

Как объясняют в публикации, это означает, что высшее должностное лицо республики пытается избегать прямого конфликта, даже после того, как она обвинила Израиль в убийстве иранских ученых-ядерщиков и сотрудников служб безопасности внутри республики. Вместо этого он сделал ставку на асимметричную войну и использование региональных марионеток, таких как Хезболла, а также ополченцев в Ираке и Сирии.

"Поощрит Израиль к дальнейшим угрозам"

Как заявляли представители иранского режима ранее, их атака была осуществлена в ответ на вероятный израильский удар по консульству страны в Дамаске, в результате чего погибло семь членов Революционной гвардии, среди которых двое старших офицеров.

В то же время иранские официальные лица неоднократно уверяли, что республика хочет избежать большей региональной войны или прямого конфликта с Израилем.

Однако, по словам инсайдера режима, в Тегеране считают, что удар по Дамаску пересек красную линию и обеспокоены тем, что отсутствие ответа "только поощрит Израиль к дальнейшим угрозам и изобразит Иран слабым".

Как рассказывали иранские представители, БпЛА и ракеты были направлены на авиабазу и разведывательный центр, которые, по их мнению, Израиль использовал во время своего удара по консульству в Дамаске 1 апреля.

Это правда, что Израиль перехватил большое количество дронов-камикадзе. Но, запустив шквал беспилотников, Иран имел целью подавить многослойную противовоздушную оборону Израиля, чтобы его ракеты смогли проникнуть в систему. Исламской республике удалось поразить ключевую военную базу семью ракетами,

– говорит консервативный иранский политик Хамид-Реза Тараги.

Впрочем, израильские военные сообщили, что этот обстрел нанес минимальный ущерб авиабазе на юге страны. Также во время ночной атаки не было погибших, однако серьезно был ранен ребенок обломками после одного из перехватов вражеской цели.

Командующий гвардии Хоссейна Салами отмечал, что иранская атака "могла быть гораздо более масштабной, но они ограничились только теми объектами, которые режим использовал для нападения на консульство".

В то же время министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил, что перед атакой Тегеран передал Вашингтону, что его "операция будет ограничена с целью законной обороны и наказания Израиля", что может свидетельствовать о нежелании Ирана вызвать эскалацию в отношениях с США.

"Это был акт наказания, который теперь закончился. Если они (Израиль – 24 Канал) допустят еще одну ошибку, Иран ответит в гораздо большем масштабе. Но мы считаем, что ни американцы, ни другие стороны не заинтересованы в расширении конфликта", – подчеркнул бывший посол Дастмалчян.