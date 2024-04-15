15 апреля глава государства провел несколько совещаний по сотрудничеству с партнерами. В повестке дня остаются поставки систем ПВО и оружия для защитников на передовой.

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Баллистика везде бьет одинаково

В обращении Зеленский призвал союзников к такой же консолидации вокруг защиты Украины, которую они проявили при атаке Ирана на Израиль. США, Британия, Франция и другие страны, которые присоединились к отражению воздушного нападения Тегерана, не "допустили, чтобы террор взял верх".

Израиль не является членом НАТО, и не требовалось ничего такого, как активация 5-й статьи. И никто не оказался втянутым в войну. Они просто помогли защитить жизнь,

– подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что "Шахеды" в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока. Баллистика повсюду бьет одинаково, если ее не сбить, отметил президент.

Глава государства отметил, что небо Европы давно уже могло быть максимально защищенным, если бы Украина получила схожий уровень поддержки партнеров в сбитии дронов и ракет, как Израиль.

Мы видим сейчас, как единство может сработать действительно на сто процентов и как почти сто процентов "Шахедов" и ракет могут быть сбиты. Мы будем говорить с партнерами об этом,

– заявил украинский лидер.

Будем отвечать россиянам

Также в этот день Зеленский провел Ставку, где обсуждали ситуацию на фронте и в энергетике.

Отдельное внимание уделили тем направлениям, где горячее всего. Прежде всего, это бои в Часовом Яре, бои на Покровском и Купянском направлениях.

Был и подробный разговор о применении РЭБ, о защите критической инфраструктуры.

Кроме того, президент заслушал два важных доклада разведок – руководителя Службы внешней разведки Иващенко и руководителя ГУР Буданова – по поводу российских действий весной и летом.

Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильно, оккупант попытается усилить наступательные штурмовые действия. Будем отвечать,

– заверил глава государства.

Визит главы МИД Норвегии

Зеленский провел встречу министром иностранных дел Норвегии. Стороны обсудили подготовку подписания двустороннего соглашения о безопасности. Также страны работают над расширением оборонного сотрудничества, в частности над тем, чтобы усилить украинскую ПВО.