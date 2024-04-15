В отражении иранской атаки также участвовали военные из Великобритании, Франции и Иордании. В общем, были сбиты почти все вражеские ракеты и БПЛА, однако были зафиксированы и попадания.

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Сколько целей сбили военные США

В Центральном командовании ВС США сообщили, что в ночь с 13 на 14 апреля, отражая иранскую атаку на Израиль, военные США успешно уничтожили более 80 ударных беспилотников и по меньшей мере 6 баллистических ракет, которые запустили из Йемена и Ирана.

В отчете командования США также говорится, что в это количество также учли поражения на земле баллистической ракеты и ракетоносителя, а также 7 дронов до их запуска. Военные отметили, что их уничтожили в районе, который находится под контролем хуситов в Йемене.

Военное командование США отметило, что "беспрецедентное, злобное и безрассудное поведение Ирана ставит под угрозу региональную стабильность и безопасность американских и коалиционных сил". В то же время там добавили, что и дальше будут поддерживать и защищать Израиль от атак.

Центральное командование ВС США продолжает поддерживать защиту Израиля от опасных действий Ирана. Мы будем продолжать работать со всеми нашими региональными партнерами для повышения региональной безопасности,

– говорится в сообщении.

Сколько всего целей запустил Иран

Иран начал атаковать Израиль вечером 13 апреля, запустив сотни ракет различных типов и беспилотников. В сети приводили разное количество воздушных целей, которые могли запустить на Израиль.

Только вечером 14 апреля в ЦАХАЛ сообщили, сколько всего было запущено ракет и дронов из Ирана и Йемена. Так, по информации военных, было запущено примерно 320 различных средств нападения: