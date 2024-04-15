У відбитті іранської атаки також брали участь військові з Великобританії, Франції та Йорданії. Загалом, були збиті майже всі ворожі ракети та БпЛА, проте були зафіксовані й влучання.
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Скільки цілей збили військові США
У Центральному командуванні ЗС США повідомили, що у ніч з 13 на 14 квітня, відбиваючи іранську атаку на Ізраїль, військові США успішно знищили понад 80 ударних безпілотників і щонайменше 6 балістичних ракет, які запустили з Ємену та Ірану.
У звіті командування США також мовиться, що до цієї кількості також врахували ураження на землі балістичної ракети та ракетоносій, а також 7 дронів до їхнього запуску. Військові зауважили, що їх знищили в районі, який перебуває під контролем хуситів у Ємені.
Військове командування США наголосило, що "безпрецедентна, злісна та безрозсудна поведінка Ірану ставить під загрозу регіональну стабільність і безпеку американських і коаліційних сил". Водночас там додали, що й далі підтримуватимуть та захищатимуть Ізраїль від атак.
Центральне командування ЗС США продовжує підтримувати захист Ізраїлю від небезпечних дій Ірану. Ми продовжуватимемо працювати з усіма нашими регіональними партнерами для підвищення регіональної безпеки,
– мовиться у повідомленні.
Скільки усього цілей запустив Іран
Іран почав атакувати Ізраїль увечері 13 квітня, запустивши сотні ракет різних типів та безпілотників. У мережі наводили різну кількість повітряних цілей, які могли запустити на Ізраїль.
Лише увечері 14 квітня в ЦАХАЛ повідомили, скільки усього було запущено ракет та дронів з Ірану та Ємену. Так, за інформацією військових, було запущено приблизно 320 різних засобів нападу:
- близько 170 безпілотників (жоден з них не перетнув повітряний простір Ізраїлю),
- близько 120 балістичних ракет, деякі з яких влучили на території Ізраїлю,
- близько 30 крилатих ракет, які також були знищені за межами повітряного простору Ізраїлю.