Нагадаємо, що Тегеран випустив по єврейській державі майже 200 дронів. Щоправда, жоден із них не зміг досягнути цілі. Як зазначили у Тель-Авіві, усі іранські БпЛА не лише були збиті – 99 відсотків з них знищили за межами ізраїльського повітряного простору.

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Скільки цілей Іран запустив по Ізраїлю

Згідно з оприлюдненими даними ЦАХАЛ, Іран і його союзники минулої ночі випустили по Ізраїлю близько 350 дронів і ракет, 99% з яких було збито. Про це сказав на брифінгу пресаташе Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі.

За словами Хагарі, ці три з половиною сотні дронів-камікадзе, крилатих та балістичних ракет, а також простих реактивних снарядів несли близько 60 тонн вибухівки.

Він також знову наголосив, що в процесі відбиття удару було збито 99% дронів і ракет. Пресслужба ізраїльської армії ввечері випустила повідомлення, що протиповітряна оборона Ізраїлю змогла знищити лише кілька балістичних ракет, оскільки у цьому країни допомогли союзники.

Ми разом відбили атаку Ірану. Це було вперше, щоб така коаліція спільно діяла проти іранської загрози,

– зауважив Хагарі.

Загалом було перехоплено 170 безпілотників та 30 крилатих ракет, які навіть не перетнули повітряний простір Ізраїлю. Зазначається також про 120 балістичних ракет, частина з яких все ж змогла потрапити на територію країни.

Країни-союзники допомогли Ізраїлю

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція та Йорданія допомогли Ізраїлю відбити ракетно-дроновий удар Ірану. Пентагон заявив, що його сили перехопили "десятки ракет" і безпілотників, запущених з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.

Збройні сили США збили зокрема кілька іранських безпілотників у провінціях на півдні Сирії поблизу кордону з Йорданією. Франція також брала участь в обороні Ізраїлю, хоча у нього немає точних даних про те, чи французькі літаки збили будь-яку з ракет, запущених Іраном.

Велика Британія повідомляла, що за потреби перехоплюватиме будь-які повітряні атаки в радіусі дії місій. Згодом стало відомо, що британські військові літаки збили безпілотники, запущені Іраном під час нападу на Ізраїль.