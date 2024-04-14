Український очільник зазначив, що окупанти використовують кожен день, щоб завдати значної шкоди нашій державі. А в ракетах загарбників містяться компоненти з держав вільного світу.

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Президент висловився про російські атаки України

Зеленський наголосив, що цей день, як і кожен інший день цієї війни, почався з результатів наших захисників неба. Так, за минулу ніч вдалося збити 10 із 10 "Шахедів", застосованих росіянами.

Я дякую всім нашим воїнам мобільних вогневих груп та всім іншим оборонцям неба. Загалом за тиждень російські терористи використали проти України вже майже 130 "Шахедів". На щастя, більшість із них нам вдалося збити. Також були застосовані понад 80 російських ракет і майже 700 керованих авіабомб. На жаль, із цим значно складніше. І це – тільки один тиждень,

– зазначив президент.

За словами українського очільника, цього дня окупанти знову застосовували ракети і дрони. Під ударом опинилися Дніпро й Нікополь, Покровськ та інші міста Донеччини, Харківщини, Херсонщини, Сумщини. Внаслідок обстрілів, за словами глави держави, є поранені й, на жаль, загиблі.

"Росія використовує кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, щоб завдати значної шкоди. На жаль, допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракет і дронів", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що у кожній ракеті, що завдає ударів по Україні, щонайменше десятки компонентів – електроніки, чипів, – які постачаються від компаній з інших країн та завозяться через територію сусідів Росії. Крім того, у сумнозвісних "Шахедах" є також компоненти, вироблені у вільному світі.

Все це має бути припинено й може бути припинено: і потурання терору, і змога терористів шукати собі спільників по світу, і сам російський терор – усі його прояви,

– зауважив глава держави.

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Ситуація в Ізраїлі й затримка допомоги України від Конгресу США

Зеленський також наголосив, що сучасна авіація доводить свою ефективність, сучасні системи ППО здатні давати захист життю. Зокрема, зараз на Близькому Сході, за словами президента, це було продемонстровано, коли авіація та ППО збивали іранські ракети та "Шахеди", які були спрямовані проти Ізраїлю.

Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці – загрозу в небі знищували й союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають. Знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно,

– сказав президент.

Він також підкреслив, що небо захищають не риторикою, обмежують виробництво ракет і дронів для терору не думками. На думку Зеленського, той факт, що санкції проти Росії все ще обходять, і те, що в Україні місяцями чекають на життєво важливий пакет підтримки – те, що наша держава досі очікує голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів.

"Не можна більше втрачати часу. Потрібно реально захищати життя – усюди, де є йому терористична загроза. Потрібно робити все, щоб зло та війни не розповзалися світом – ані у Європі, ані на Близькому Сході, ані будь-де ще. Я дякую всім, хто це розуміє. Кожен, хто може дати захист життю, повинен це робити", – розповів український очільник.

Він також зазначив, що кожен, хто може обмежити потенціал терору, повинен це робити. Адже й Україна, і Близький Схід, і всі інші частини світу однаково заслуговують на справедливий і надійний мир.

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Ситуація на фронті й подяка захисникам

Зеленський зауважив, що ситуація на фронті в час такої гарячої війни завжди складна. Але цими днями – і особливо на Донецькому напрямку – важчає.

Я дякую кожній бригаді, кожному солдату й командиру, які роблять усе, щоб захистити наші позиції, та які знищують окупанта,

– сказав президент.

У своєму зверненні Зеленський відзначив такі військові формування:

58 окрема мотопіхотна бригада;

68 окрема єгерська бригада;

148 окрема артилерійська бригада ДШВ;

55 окрему артилерійську бригаду "Запорізька Січ".

Також Зеленський згадав у зверненні підрозділи "Кракен" та "Артан" і 9 департамент ГУР.

Наостанок президент уславив кожного й кожну, хто робить усе, щоб Україна захистила себе від російського терору, а також всіх тих, хто робить нашу державу міцнішою.