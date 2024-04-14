Дуже складну обстановку на Сході раніше визнав головком Олександр Сирський. Сьогодні, 14 квітня, на тій ділянці фронту побував міністр оборони Рустем Умєров.

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Намір ворога відомий

Так, посадовець відвідав бойові підрозділи на Східному напрямку. Він розповів, що окупанти тут особливо активні.

Ворог намагається просунутися вглиб позицій Сил оборони, зосередившись для прориву західніше Бахмута,

– наголосив Умєров.

Водночас, за його словами, попри значну перевагу ворога у чисельності, українські військові зривають плани противника завдяки відвазі та професійності.

Під час свого робочого візиту міністр нагородив військовослужбовців, які відзначилися у важких боях з російськими загарбниками, державними нагородами та міністерськими відзнаками.

Де проривається ворог: дивіться на карті

Путін поставив перед окупантами нове завдання

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що останніми днями росіяни зосередили свої основні зусилля на просуванні на захід від Бахмута. Окупанти намагаються прорвати там українську оборону, вийти до каналу Сіверський Донець – Донбас та заволодіти Часів Яром.

Противник використовує значну кількість техніки. Буває, що 30 одиниць техніки лише за одну атаку.

Наразі захисника вдається стримувати щоденні атаки ворога. Зокрема, нещодавно окремі групи піхоти окупантів вийшли до мікрорайону "Новий", але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії.

Сирський наголосив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

Зазначимо, що Часів Яр – стратегічно важливе місто, плацдарм, який противник має намір використати для подальшого просування Донеччиною у напрямку міст Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ.

Нагадаємо, що Бахмутський напрямок залишається пріоритетним для противника. Саме тут за добу відбувається найбільша кількість ворожих штурмів. Так, за минулий день Сили оборони відбили 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.