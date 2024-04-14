Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 109 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація на цій ділянці залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Куп'янський та Лиманський напрямок. На цих ділянках фронту ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Бахмутський напрямок. Українські Сили оборони відбили 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Ситуація на полі бою на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Авдіївський напрямок. Наші захисники відбили 9 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Лінія фронту на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог 22 рази намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Оріхівський напрямок. Окупанти 6 разів атакували позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Херсонський напрямок. Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 3 безуспішних атаки позицій наших військ.

Яких втрат зазнав ворог