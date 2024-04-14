Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 109 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Дивіться також У Харкові лунали вибухи, російський Курськ атакували дрони: хронологія 781 дня війни
Яка ситуація на напрямках фронту
Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація на цій ділянці залишається без суттєвих змін.
Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
Куп'янський та Лиманський напрямок. На цих ділянках фронту ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
Бахмутський напрямок. Українські Сили оборони відбили 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
Ситуація на полі бою на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
Авдіївський напрямок. Наші захисники відбили 9 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
Лінія фронту на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
Новопавлівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.
Ворог 22 рази намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
Оріхівський напрямок. Окупанти 6 разів атакували позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.
Херсонський напрямок. Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 3 безуспішних атаки позицій наших військ.
Яких втрат зазнав ворог
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 наземних станціях управління БпЛА та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
- Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.