ЗМІ повідомили, що близько 00:26 у Харкові пролунав перший вибух, уже через хвилину було чути другий. Внаслідок цього у частині міста зникло світло. Мер Ігор Терехов перед тим попереджали про загрозу атаки "Шахедів".