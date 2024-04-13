Що відбувається на фронті, як Україна діє на світовій арені, які країни надають нам допомогу – читайте у тексті 24 Каналу.
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Британія та США запровадили заборону на російські метали
Сполучені Штати та Британія ухвалили заходи щодо того, щоб розширити заборони на імпорт металів з Росії.
Американський Мін'юст пояснив, що:
- нові заходи забороняють імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження в США;
- обмежують використання відповідних металів на світових біржах й у позабіржовій торгівлі відповідно до заходів, які раніше вжили Сполучені Штати та Велика Британія.
Тобто на Лондонській біржі металів і Чиказькій товарній біржі заборонять приймати будь-який новий алюміній, мідь і нікель, вироблені у Росії.
У МВС розповіли, як розшукують ухилянтів
Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що у базах даних є сотні тисяч українців, які ухиляються від мобілізації.
Саме тому правоохоронці спільно з представниками ТЦК шукають ухилянтів. Повістку військовозобов'язаному може вручити винятково військовий, співробітник ТЦК. Тож поліція та військові працюють разом на блокпостах.