00:17, 13 квітня

Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що у базах даних є сотні тисяч українців, які ухиляються від мобілізації.

Саме тому правоохоронці спільно з представниками ТЦК шукають ухилянтів. Повістку військовозобов'язаному може вручити винятково військовий, співробітник ТЦК. Тож поліція та військові працюють разом на блокпостах.