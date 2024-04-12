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03:06, 12 квітня

Вибухи на Хмельниччині

Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що дрони-камікадзе типу "Шахед" летять в сторону Старокостянтинова, що на Хмельниччині.

00:47, 12 квітня

Вибухи в Кривому Розі

У Кривому Розі пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ написали про ймовірну роботу протиповітряної оборони.

00:23, 12 квітня

Росія випустила дрони по Україні

Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ попередили про північно-західний курс.