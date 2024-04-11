Україна протистоїть повномасштабній російській агресії уже 778 днів. Про те, що сталося цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Зеленський відреагував на масовий удар
Він подякував усім службам, які нині ліквідовують наслідки масованих обстрілів, а також силам ППО, які майже всю ніч відбивали російську атаку. Президент наголосив, що збити вдалося лише частину ракет, тому закликав партнерів посилити підтримку.
Зеленський уточнив, що загалом росіяни запустили понад 40 ракет та ще близько 40 дронів-камікадзе. На жаль, збити вдалося лише частину ворожих засобів повітряного нападу, тому глава держави звернувся до партнерів.
В Одеській області сталася пожежа на енергооб'єкті
Відомо, що є пошкодження критичної інфраструктури у кількох областях. Спалахнула пожежа на енергооб'єкті й в Одеській області.
Так, в Одеській області уламки "Шахедів" спричинили пожежу на енергетичному об'єкті. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, ніхто не постраждав.
Оновлена статистика втрат ворога
Скільки окупантів ліквідовано
- особового складу – близько 450 890 (+810) осіб;
- танків – 7137 (+5);
- бойових броньованих машин – 13679 (+12);
- артилерійських систем – 11452 (+48);
- РСЗВ – 1040 (+0);
- засобів ППО – 754 (+1);
- літаків – 347 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9104 (+34);
- крилатих ракет – 2069 (+2);
- кораблів/катерів – 26 (+0);
- підводних човнів –1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15298 (+50);
- спеціальної техніки – 1882 (+6);
Росія запустила 40 "Шахедів"
Ворог запустив по Україні 40 "Шахедів". Оборонці неба відпрацювали майже відмінно.
За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БпЛА було знищено.Водночас інформацію щодо збитих ракет уточнюють.
Ворог вдарив по енергетиці
Міністр енергетики розповів, що під ударом ворога опинились об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. На Київщині, за попередньою інформацією, є перебої з електропостачанням.
Наразі вже є перебої з електрикою в Харківській області – понад 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання.
Влучання на Півдні
На Півдні сили ППО відпрацювали досить результативно. Про це в етері телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему, все те, що може живити Україну і підтримувати її працездатність,
– зауважила вона.
На Івано-Франківщині прогриміли вибухи
Зранку у Івано-Франківській області пролунали вибухи. Наразі деталі невідомі.
У Львові та області пролунали вибухи
О 05:54 голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив про те, що ракети у повітряному просторі міста.
Вже о 05:57 надійшла інформація про роботу ППО, а через п'ять хвилин у Повітряних силах повідомили про те, що у напрямку Львова летить "Кинджал".
О 06:01 кореспонденти 24 Каналу повідомили, що чули вибухи у місті. Згодом Козицький також повідомив, що ракети летять на Стрий та Стрийщину.
Злетіли МіГи
Повітряні сили поінформували про зліт 3 бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Ворог здійнив пуски "Кинджалів". Росія також використовує їх для того, аби масовано атакувати Україну.
Пізніше написали про зліт ще одного МіГ-31К. Моніторингові канали уточнили про 8 бортів та відповідно 8 "Кинджалів".
Щонайменше 10 ударів по Харкову
Щонайменше 10 вибухів пролунали у Харкові зранку 11 квітня. Під ударом ворога критична інфраструктура міста.
На Київщині працювала ППО по "Шахедах"
У Київській ОВА попередили, що область атакують "Шахеди", працює протиповітряна оборона. Через це жителі регіону можуть чути вибухи.
Були пуски ракет
Вже о 3:49 з'явилася інформація про ймовірні пуски крилатих ракет.
Росія підняла Ту-95
Російські військові підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, мовиться про орієнтовно 7 бортів, які можуть здійснити пуски ракет.