08:54, 11 квітня

Він подякував усім службам, які нині ліквідовують наслідки масованих обстрілів, а також силам ППО, які майже всю ніч відбивали російську атаку. Президент наголосив, що збити вдалося лише частину ракет, тому закликав партнерів посилити підтримку.

Зеленський уточнив, що загалом росіяни запустили понад 40 ракет та ще близько 40 дронів-камікадзе. На жаль, збити вдалося лише частину ворожих засобів повітряного нападу, тому глава держави звернувся до партнерів.