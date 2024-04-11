Міжнародні санкції, без жодного сумніву, неабияк впливають на Росію та її здатність ефективно наповнювати свої бюджети. Введення фінансових обмежень, блокування рахунків та активів компаній так званих еліт підкосили можливості країни-терористки безперешкодно купляти у Заходу компоненти для власного військово-промислового комплексу, металургійних та інших заводів тощо.

Однак воєнні злочинці досі можуть завозити з США, Європи й інших цивілізованих країн критично важливі для себе складові – за допомогою сірого імпорту через низку компаній-посередниць у Казахстані, Туреччині, Киргизстані та інших державах. Заткнути ці дірки наразі ані у Вашингтоні, ані у Брюсселі не можуть. Чи то не хочуть, оскільки йдеться про надприбутки для їх бізнесу.

Не дуже йдуть справи й з введенням санкцій щодо напряму причетних до злочинів російського режиму. Так, у чорні списки потрапили всілякі Шойгу, Скабєєви, Соловйови, Ротенберги та інші персонажі. Проте купа відповідальних за торгівлю зброєю, вибудовування союзів із терористичними країнами, викрадення українського зерна, депортацію дітей та інші порушення законів, досі мають рахунки у швейцарських банках, літають на свої вілли у теплих краях. Ба більше, вони ще й володіють частками у міжнародних компаніях. Одним із таких осіб є мільярдер Максим Басов, який уникає потрапляння під обмеження Заходу, є співвласником стартапів, що збирають персональні дані мільйонів американців, а паралельно з цим фінансує розробку й постачання дронів-розвідників для російської армії. Детальніше про діяльність підприємця та пов'язаних із ним компаній читайте у статті 24 Каналу, заснованій на документах групи "Кібер Спротив".

Стрімка кар'єра у компаніях друзів Путіна, мільярдні статки та дрони для окупантів

Після закінчення Штернівської школи бізнесу при Нью-Йоркському університеті Басов кілька років попрацював менеджером у міжнародних та російських компаніях, а згодом – почав обіймати лише керувальні посади у величезних російських корпораціях. Так, з 2000-го по 2009 роки підприємець встиг попрацювати генеральним директором в інтернет-фірмах "Емакс" та "Кафемакс", ВАТ "Северсталь", та "Металоінвесті" друга Путіна Алішера Усманова.

Після роботи на олігарха з російського топ-10, Басов став генеральним директором групи "Русагро", яку заснував ексчлен Ради Федерації Вадим Мошкович. Вже у 2011-му молодий менеджер уже був власником 7% компанії (орієнтовна вартість на той момент – 100 мільйонів долларів).

У 2021-му Басов навіть увійшов до російського списку Forbes як керівник із найбільшою часткою інвестицій. Його статки в "Русагро" оцінили у 181 мільйон доларів.



Тогоріч Басов обійшов навіть президента "Роснафти" Сєчіна / Скріншот з російського Forbes

Здавалося б, життя фінансиста є безтурботним, однак 2022-й рік дещо вніс свої корективи. "Русагро" потрапила під санкції США, як і її засновник Мошкович. Отримати блокування власних рахунків Басову дуже не хотілося, то ж він разом зі своїм партнером почали рятувати статки. Колишній член РадФеду Росії почав підчищати сліди й видаляти записи про власну участь у "доньках" своєї головної компанії.

Так у липні 2022 року з реєстрів зникли дані про Басова та Мошковича у ТОВ "Ассистагро".



Раз! І Мошкович та Басов – не засновники фірми / Скріншот російського сайту перевірки контрагентів

У той самий день, 20 липня, "Ассистагро" переходить у власність ще однієї компанії з орбіти "Русагро" – ТОВ "Геомирагро" (співзасновник – Максим Басов). Генеральним директором останньої значиться дехто Ілля Воронков.



Запам'ятайте ім'я директора / Скріншот російського сайту перевірки контрагентів

До речі, саме цей Воронков у травні 2022-го "випадково" став і гендиром "Ассистагро".

Тобто виходить так, що ПІБ підсанкційного Мошковича прибрали з багатьох компаній, "доньку" "Русагро" переписали на свою іншу компанію, і в обох поставили керівником одну особу.

У той самий час злочинці підчищають інформацію про ще одну свою компанію – ТОВ "Альбатрос", яку якраз і очолював Воронков.



Що ви знаєте про довгі рокірування? / Скріншот російського сайту перевірки контрагентів

Розробка дронів для вбивства українців

Для чого були потрібні всі ці пертурбації? Відповідь проста. Зловмисники намагалися уникнути або хоча б відтягнути потрапляння цих компаній у підсанкційні списки, бо почали займатися виготовленням дронів для російських вбивць. Якщо бути більш точним, то "Альбатрос" дещо перепрофілював свою версію М5 Agro для потреб військових, а "Геомирагро" зайнялася адаптацією програмного забезпечення розвідувального комплексу.



Продукція "Альбатроса" – не дуже цивільні дрони, хоча формально намагаються маскуватися / Скриншот з офіційного сайту російського виробника

Як би "аграрні" компанії та їх власники не намагалися приховати факт своєї участі в розробці військової продукції, як би виробник не прагнув видати свої "крила" за цивільні, зробити це їм не вдалося. Наприкінці 2023-го "Альбатрос" та "Ассистагро" потрапили під санкції США.



"Альбатрос М5" у російських військових / Скриншот із пропагандистських відео

Збирають ці БпЛА в Єлабузі, куди нещодавно прилетіли подарунки від ГУР. Як заявляє сам виробник, щомісяця компанія виготовляє до 30 одиниць БпЛА дальньої дії.



Продукцію компанії, яка належить Басову, використовують для вбивства українців на всіх ділянках фронту / Скриншот з пропагандистських псевдоЗМІ

Згідно з внутрішньою документацією, ще рік тому басовці працювали над розв'язанням кількох критичних проблем, а також над функціями обльоту перешкод, прискоренням передачі знімків операторам, стабілізацією польоту тощо.



Звіт керівника відділу мобільної розробки ТОВ "Ассистагро" Максима Зуєва щодо роботи над "Альбатросом М5" / Фото джерел 24 Каналу

Що стосується комплектовання для дрона, то росіяни використовують здебільшого іноземні побутові деталі. Наприклад, фотоапарат та відеокамери японської Sony, а також продукцію китайських брендів.



Імпортозаміщення не працює / Скриншот з сайту ТОВ "Альбатрос"

Порятунок мільйонів та бізнес у США

Паралельно зі спробами приховати участь Мошковича у фактичних доньках "Русагро", у 2022-му Басов активно займався й порятунком власних статків від санкцій. Бо ж гроші він тримав зовсім не у Росії, а акції компаній, в які інвестував, записував на кіпрську офшорку Rigpa Limited.

Щоб вивести більшість інвестицій з-під удару після потрапляння "Русагро" та свого бізнес-партнера під обмеження, мільярдер почав терміново переписувати акції з підконтрольної іноземної фірми на власні особисті рахунки. Оскільки ж йшлося, зокрема, про один із топових аграрних холдингів Росії, йому довелося навіть писати листа керівниці російського центробанку, а також міністру сільського господарства та заступнику мінфіна. Мовляв, дуже прошу дозволити продаж власних цінних паперів власною особою іноземної реєстрації.



Ризик санкційних арештів (с) / Фото джерел 24 Каналу

Згідно з листом до Набіулліної, на кіпрський офшор Басов переписував акції дуже потужних російських компаній: "Яндекса", X5 Retail Group, Ros Agro PLC, "Сбербанка", а також акціонерної фінансової корпорації "Система" (володіє левовими частками МТС, "Башнефть", "Интурист" тощо).

Дивіться лист Басова очільниці російського Центробанку з проханням вивести активи з-під удару:

Що ж стосується обслуговування в іноземних банках, то тут жодних проблем у поплічника Путіна не виникло. Менеджери швейцарського UBS від початку повномасштабного вторгнення та припинення роботи свого офісу у Росії продовжили радо співпрацювати з Басовим. Лише 1 раз у нього спитали коментар щодо бізнес-партнерства з Мошковичем, проте цілком задовольнилися відповіддю, мовляв, "я просто купив акції, ніяких стосунків не маю".



Судячи з усього, у швейцарському банку просто повірили клієнту на слово / Фото джерел 24 Каналу

Міжнародні компанії та "окучування" американців

Як з'ясувалося, крім розробки зброї для вбивства українців, а також фінансування путінських гігантських холдингів, Басов є ще й успішним тримачем акцій багатьох міжнародних компаній. Він вклав неабиякі гроші у стартапи, що займаються дослідженнями ДНК, розвитком розумових здібностей дітей, а також боротьбою зі стресом. До того ж націлені ці фірми здебільшого на західну аудиторію, базуються у США та займаються збором персональних даних мільйонів осіб.

Згідно з описом статків, який підприємець надав банківським клеркам, він володіє 4 квартирами у Москві, будинком у Підмосков'ї, а також віллою на Кіпрі загальною вартістю 28 мільйонів доларів. Інвестував бізнесмен у "Росагро", Сосновську ГЕС, а також компанії Genotek, Welltory, Wikium та багато інших.

Genotek спеціалізується на діагностиці ДНК на предмет мутацій, а також на генеалогії. При цьому наукові знання представників компанії настільки потужні, що з 2022 року "вчені" виділили у нову етнічність – "представників східної частини колишньої СРСР". Саме так назвали росіяни мешканців окупованих територій.



Басов володіє 10% компанії / Скриншот з "Вікіпедії"



Проте, відверто, російська політична позиція, як і вкладені у "Генотек" криваві мільйони від "Яндекса" та колишнього керівника адміністрації президента Волошина, геть не заважають компанії успішно співпрацювати з лабораторіями у Європі.



Genotek спокійно працює з клієнтами із країн ЄС / Скриншот сайту компанії

Wikium – застосунок для розвитку та тренування мізків із багатомільйонною аудиторією. Проєкт було адаптовано для англійської та іспанської, а завантажити його без жодних проблем може будь-який користувач iOS чи Android.

Додаткові покупки для заробітку росіян? Apple і Google рекомендують / Скриншот з App Store та Google Play

А от історія з Welltory – вже зовсім епічна. Стартап із Санкт-Петербурга одразу був націлений на американський ринок. Здавалося, що б могло піти не так? Та ж нічого! Заснована у 2016-му компанія без проблем відкрила штаб-квартиру у Каліфорнії за гроші російських підприємців.

При цьому на сайті фірми взагалі нічого не вказує на те, що вона походить із країни-терористки. Проте там круто розписано, як застосунок допомагає боротися зі стресом та вести здоровий спосіб життя, надавши доступ до власних гаджетів.



Росіян у команді нема (с) / Скриншот із сайту Welltory

Наразі застосунок має клієнтську базу у понад 8 мільйонів осіб. Він пропонує користувачам платити за свої послуги 99 доларів на рік або 399 назавжди, а також буцімто гарантує захист персональних даних.



Понад 8 мільйонів осіб користуються послугами Welltory та допомагають Басову заробляти / Скриншот із сайту Welltory

Не Басовим єдиним

Крім акцій у міжнародних компаніях, Басов також володіє цінними паперами фірм у КНР та Латинській Америці. Тож, судячи з усього, російський рублевий мільярдер та бізнес-партнер підсанкційного олігарха має змогу не лише вкладати гроші у путінський ВПК, але й при цьому збільшувати свої статки за кордоном.

Чому на одного з міноритаріїв "Росагро", причетного до розробок "Альбатроса", а також до торгівлі краденим українським зерном, країни Заходу досі не наклали обмеження, питання риторичне. Без відповіді залишається й те, чому у США та Європі працюють створені за російські гроші компанії. Welltory, Genotek, Wikium та інші стартапи приносять своїм інвесторам чималі гроші, які потім спрямовують на фінансування війни проти України.

Втім, Басов – далеко не єдиний російський мільйонер, який уникнув будь-яких обмежень з боку цивілізованих країн світу. Однак якщо Вашингтон та Брюссель звертатимуть увагу на подібних персонажів, їм доведеться вкладати в обороноздатність значно менше грошей. Бо виходить так, що Росія фінансує армію, зокрема й за отримані від Заходу гроші, тоді як мільярди бюджетних доларів йдуть на закупівлю засобів ППО, снарядів та бронемашин для Києва.