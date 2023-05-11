Одним із таких розвідників є Семен Багдасаров, через якого Кремль закуповує запчастини для вкрадених Boeing та Airbus, торгує нафтою з ОАЕ, а також забезпечує свою нафтохімічну галузь сировиною з Туреччини. При цьому, діяльність цього персонажа ретельно приховується, а для загалу він є лише пропагандистом та колишнім депутатом Держдуми, а також керівником організації "Центр вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії". Втім, остання посада якраз і слугує прикриттям для багатьох схем, адже з наукою заняття 68-річного злочинця мають не більше спільного, ніж УПЦ МП із релігією. Ба більше, Багдасаров є радником директора АТ "НПО Высокоточные комплексы".

Про це редакції 24 Каналу стало відомо після аналізу понад 16 тисяч листів з його електронної пошти, зламаної хактивістами команди "Кібер Спротив".

Ретельно дослідивши кожен документ, ми з'ясували, яким чином Багдасаров був причетний до розв'язання Росією війн у багатьох країнах Близького Сходу, Африки та безпосередньо в Україні, а також викрили низку масштабних схем з обходу Кремлем санкційних обмежень. Детальніше про все – читайте у нашому матеріалі.

Увага! Сьогодні ворог підло кібератакував сайт 24 Каналу. Ми відбили атаку і оперативно визначили "дірку", через яку пролізли окупанти. Атака відбулася саме напередодні публікації нашого великого розслідування про високопоставленого офіцера ГРУ Росії. Публікація нашого матеріалу була запланована наступного тижня, однак враховуючи всі обставини, вважаємо, що оприлюднити текстову версію важливо зараз. Фільм-розслідування дивіться в ефірі та на YouTube 24 Каналу згодом.

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Перш за все слід відзначити, що Багдасаров для більшості людей асоціюється з пропагандистськими телепередачами та відверто антизахідною риторикою. Він позиціонує себе, як такого собі експерта з питань Сходу й прототипа Жириновського, якому притаманні різкі заяви. Натомість, за ширмою скандальної постатті приховується цілком виважений керівник великої агентурної мережі, власник кількох компаній, що займаються крадіжками землі в Московській області та Краснодарському краї, а також провідник російської експансії по всьому світу.

Як Росія постачала тероризм в Африку, до чого тут Багдасаров та очільник ісмаїлітів

В офіційній біографії Багдасарова у відкритих джерелах вказано, що він покинув військову службу ще в 1995 році. Однак існує неабияка ймовірність, що "полковник запасу" досі працює на російську розвідку та на кремлівські еліти, які дотичні до військових переворотів у багатьох державах.

Судячи з листувань путінського посіпаки, Багдасаров ще 14 років тому дуже активно займався щільною розробкою величезної проросійської агентурної мережі. Швидше за все, цю діяльність Багдасаров почав ще у 90-их, принаймні тоді Єльцин у секретному наказі відзначив його орденом "За особисту мужність". Тоді ж ішлося про виконання таємної місії у "віддалених районах Таджикистану та Афганістану".

То ж зовсім не дивно, що після офіційного закінчення військової служби терорист-окупант очолив управління зі співробітництва з Узбекистаном, Таджикистаном і Туркменістаном профільного міністерства Росії. Така собі шпигунсько-дипломатична посада.



Багдасаров у 2000-х / Фото з російських псевдоЗМІ

У подальшому зв'язки "експерта з питань Близького Сходу" лише розширювалися, а вже у 2009-му він вибудовував відносини країни-бензоколонки не лише з азійськими, а й із багатьма африканськими країнами. Звісно, мовиться не про офіційні дипломатичні стосунки, а про місцеві бандитсько-політичні клани.

При чому, з легкістю відстежується дуже цікава закономірність: майже в кожній африканській країні, де Росія налагоджувала бізнес через Багдасарова, згодом ставалися перевороти, розв'язувалися війни, а також з'являлися загони "вагнерівців".

До прикладу, в спілкуванні з директором із дипломатичних справ Ісмаїлітського імамату Шафіком Захедіном наприкінці серпня 2009-го Багдасаров через фонд Ага-хана IV (лідера ісмаїлітської течії в шиїзмі) хотів домовитися про вирішення спірних питань щодо діяльності "деяких відомих росіян" у Малі.



Листування Багдасарова щодо узгодження роботи росіян у Малі / Скриншот із пошти російського терориста

Взагалі-то мережа Aga Khan Development Network була заснована для подолання бідності в країнах Азії та Африки, але відносини її представників із Багдасаровим та росіянами чомусь (який сюрприз) стосувалися видобутку фосфоритних руд у колишній французькій колонії.

Судячи з листування, представники духовного лідера ісмаїлітів були незадоволені тим, що росіяни прийшли на їхній ринок, та намагалися відсторонити їх від видобутку.



Багдасаров-депутат займався організацією видобутку фосфатів у Малі / Скриншот із пошти російського терориста

Однак росіян подібний стан справ зовсім не влаштовував, тож Багдасаров вимагав від Шафіка, аби його довірений у Малі Віктор Астрейн зустрівся з представником ісмаїлітів на ім'я Ахмад.

Багдасаров фактично погрожував своєму бізнес-партнеру / Скриншот із пошти російського терориста

Досі достоменно невідомо, чи була Росія причетна до цих подій, однак у 2012-му, через кілька років після подібних діалогів та розгортання кремлівського бізнесу, в Малі стався військовий переворот. Ба більше, з того моменту країна остаточно поринула у хаос протистоянь різних угруповань, які досі підтримуються найманцями групи "Вагнера".

Аналогічною діяльністю Багдасаров займався в Йорданії, Зімбабве, Катарі, Сирії, Узбекистані та Таджикистані, Лівії та Лівані, а також у багатьох інших країнах, куди Росія встромляла свої щупальця для отримання геополітичного впливу, а також для збагачення московських еліт за рахунок продажу корисних копалин.



Російський бізнес в Йорданії, перемовинами щодо якого займався Багдасаров / Скриншот із пошти російського терориста

Для видобутку рідкісних елементів росіяни зазвичай використовували для цього підставні компанії, які, принаймні на перший погляд, зовсім не могли б асоціюватися з Кремлем. Наприклад, панамська "Рокден Холдинг" станом на 2010 рік вела цілих п'ять проєктів у трьох африканських країнах. Ба більше, на цю компанію були записані інші фірми – у Ліхтенштейні, Зімбабве та Гонконзі. Фінансові ж розрахунки проводили через швейцарський банк UBS.



Довідка з пошти Багдасарова про діяльність АТ "Рокден Холдинг" в Африці / Скриншот із пошти російського терориста

Згодом, вже у 2013-му, у листуваннях з'явилися й згадки про зброю. Так, Багдасаров листувався на той момент з депутатом держдуми Олександром Бабаковим та натякав йому, що в африканських країнах є багато зброї радянського виробництва, що потребує модернізації. Швидше за все, мовилося про поширення співпраці з місцевими хунтами ще й на цьому ринку.



Росіяни активно надавали військову підтримку різним хунтам в Африці / Скриншот із пошти російського терориста

Паралельно з цим Багдасаров так чи інакше курував "брудні справи" в багатьох інших країнах, а також виступав організатором домовленостей Москви з представниками інших держав Близького Сходу, чиї інтереси перетиналися з російськими. То ж зовсім не дивно, що після розгортання низки проєктів в Африці, Кремлю згодом знадобилася приватна армія найманців. Задля цього й створили групу "Вагнера".

Саме так діяч, який позиціонує себе, як експерта з боротьби з тероризмом, став людиною, яка несла цей тероризм за межі Росії в інші держави. А щоб вже остаточно закріпити за ним цей образ, варто додати довідку про зустрічі з представниками офіційно визнаного терористичним угруповання "Катаїб Хезболла" від лютого 2023 року.



Багдасаров організовував зустрічі російського керівництва з представниками "Катаїб Хезболли" / Скриншот із пошти російського терориста

Дружба з німцями, вплив на Грузію та створення вірменських проксі

Окрім організації "роботи" на Чорному континенті Багдасаров паралельно опікувався агентурою для поширення впливу Кремля на інших напрямках. Він багаторазово спілкувався та організовував офіційні зустрічі з представниками Німеччини, зокрема – із працівниками "Фонду Ханнса Зайделя".



Перелік представників Німеччини, з якими зустрічався Багдасаров у 2010 році / Скриншот із пошти російського терориста

При цьому, окрему увагу перед переговорами путінський поплічник чомусь приділяв саме дотичним до оборонних питань, для чого навіть вивчав автобіографію німецького атташе (звідки ж у нього з'явилися такі документи?).



Автобіографія генерала Бундесверу, яку вивчав Багдасаров перед зустріччю / Скриншот із пошти російського терориста

Про що саме спілкувався російський терорист з німцями встановити неможливо, однак контакти з представниками Фонду були стабільними й тривали багато років. У 2016-му, коли росіяни вже понад рік бомбили Сирію, а Берлін страждав від напливу біженців, баварська делегація запрошувала Багдасарова на чергову зустріч. При цьому, на перемовини привозили експерта з питань Сходу та автора статей про сирійський конфлікт Мартіна Пабста.



"Фонд Ханнса Зайделя" привозив баварську делегацію для спілкування з Багдасаровим щодо питань Сирії / Скриншот із пошти російського терориста

Окрему увагу в своїй діяльності Багдасаров приділяв країнам Азії, які перебували в орбіті російських інтересів. На правах експерта з питань Близького Сходу, він писав депутатам, ФСБшникам та ГРУшникам доповідні записки з рекомендаціями про дії Росії в інших державах.

При цьому, "сходознавець" вписував у документи чимало історичних маніпуляцій та вигадок, і майже всюди наполягав на необхідності військових вторгнень.

До прикладу, під приводом боротьби з постачанням наркотиків у Росію, у 2009-му році він радив передислокувати окупаційний контингент у Таждикистині з Душанбе до Гірсько-Бадахшанського автономного округу. При цьому, "експерт" прямо вказував, що це завадить діяльності американців на базі в Баткені в Киргизстані (у підсумку Вашингтону довелося вийти з цього регіону).



Багдасаров радив Кремлю ввести війська у Гірно-Бадахшаський АО / Скриншот із пошти російського терориста

В іншому листі, відправленому заступнику директора федеральної служби з контролю за обігом наркотиків Олегу Сафонову, Багдасаров взагалі наполягав на фактичній окупації всієї Ферганської долини, пропонував скоювати тиск на Таджикистан шляхом "кошмарення" мігрантів, а також вказував, що Росія має вести агресивнішу політику в Центральній Азії.



Частина листа Багдасарова заступнику керівника ФСКН Олегу Сафонову / Скриншот із пошти російського терориста

Приймав Багдасаров участь і в створенні проросійської влади в Грузії. У 2010 році, коли в Сакартвело правила партія Міхеїла Саакашвілі, керівник джавахської діаспори Росії Агасі Арабян висловлював депутату свої думки щодо того, як повалити владу в цій країні. І це, на жаль, призвело до певного ефекту.



Докази втручання Багдасарова та Росії у внутрішньополітичні справи Грузії / Скриншот із пошти російського терориста

Крім того, в 2010-му році діяч піклувався про створення міжнародної організації "Союз вірменських резервістів та ветеранів" – таких собі російських проксі, що мали б протидіяти Азербайджану у Нагірному Карабасі, а також "правильно" виховувати молодь.



Замітка Багдасарова щодо створення проросійського "Союзу вірменських резервістів та ветеранів" / Скриншот із пошти російського терориста

Зрозуміло, що до цієї організації, згідно зі задумом автора, мали входити не лише громадяни Вірменії. А в разі посилення конфлікту між Єреваном та Баку ці персонажі повинні були брати участь у військових діях.



Вірменські проксі – також частково справа рук Багдасарова / Скриншот із пошти російського терориста

Чи воювали члени цього "Союзу" проти Азербайджану у 2020 році, невідомо.

Однак, перед початком Другої карабаської війни, пов'язані з Багдасаровим представники "Демократичної національної партії", перекидали йому лист із запитом на виробництво 500 БПЛА для потреб армії Вірменії. При цьому, частина цих безпілотників мала б піти угрупованням курдів, з якими Туреччина воює на території Сирії.



Вірменські проксі хотіли, аби Росія підсилила курдів / Скриншот із пошти російського терориста

На що спиралися ФСБшники під час підготовки до окупації Криму і навіщо росіянам Херсон?

Не можна виключати також і те, що в Багдасарова є чи були агенти в Україні.

Принаймні в березні 2014-го році перед вторгненням Росії в Крим та початком війни на Донбасі, він надсилав працівникам ФСБ, депутатам держдуми та ГРУшникам доповідні записки з оцінкою мобілізаційних спроможностей України.

Звісно, не можна виключати, що подібну аналітику "експерт" писав, ґрунтуючись на своєму викривленому уявленні світу. Однак, цілком ймовірно, він опирався на дані, отримані від певних джерел у нашій державі.

Багдасаров вказував, що на території півострова треба відмобілізувати всі військові частини, які зрадять Україну, а також пропонував нанести превентивний удар по Херсонщині силами "самооборони Криму".



Ще у 2014-му році у Росії розуімли, що забезпечити Крим водою без захоплення Херсонщини не вийде / Скриншот із пошти російського терориста

Вже в липні 2014 діяч не брав у лапки "самооборону Криму", а користувався фразами типу "армія південного сходу". Крім того, він радив створити проблеми для США на Близькому Сході, аби Вашингтон не міг сконцентруватися на допомозі Україні.



Багдасаров координував протидію США та Україні у 2014-му році / Скриншот із пошти російського терориста

Інформацію про контакти Багдасарова та про інших агентів Росії в Україні редакція 24 Каналу передала відповідним службам.

Цілком можливо, що тоді Багдасаров спілкувався з кимось із проросійської опозиції, а після провалу військової кампанії Москви у 2014-му – зачаїв образу на джерела спотвореної інформації.

Принаймні перед самісіньким початком повномасштабного вторгнення серед його робочих заміток був текст, в якому він дуже різко висловлювався щодо всіх "медведчуківських хвойд". Ба більше, навіть критикував ФСБшників та самого Путіна за неадекватну оцінку спроможностей України, а наміри почати повномасштабну війну називав військовою авантюрою.



Замітка з пошти Багдасарова із критикою намірів вторгнення в Україну на основі даних від прокремлівської опозиції / Скриншот із пошти російського терориста

Багдасаров – учасник сирійської різанини

Після кількох консультацій з приводу війни проти України, Багдасаров повернувся до більш звичайних для себе справ – роботи по Близькому Сходу. Так, у 2015-му році він відправив помічнику Сергія Міронова та керівнику партії "Справедлива Росія" Руслану Татаринову лист із аналізом наслідків для країни-бензоколонки можливого зняття санкцій з Ірану. При цьому, Багдасаров вказав, що Москва має розробити чіткий план для зриву домовленостей між Вашингтоном та Тегераном, оскільки в такому випадку Росія втратить левову частку ринку продажу нафти та газу.



У Росії не хотіли, аби з Ірану зняли санкції / Скриншот із пошти російського терориста

На початку вторгнення Росії у Сирію Багдасаров так само консультував спецслужбістів, депутатів та інших кремлівських посадовців щодо різноманітних геополітичних питань. Про це свідчить, наприклад, лист із питаннями від члена ради безпеки Росії Олега Сафонова, з якого випливає, що Кремль активно співпрацював із курдськими повстанцями.



Москва не хотіла сваритися з турками, але співпрацювала з їхніми ворогами / Скриншот із пошти російського терориста

За таку діяльність у знищенні десятків тисяч цивільних мешканців, а також у створенні хвилі кризи біженців у Європі він разом із іншими воєнними злочинцями навіть отримав медаль "Учасника військової операції у Сирії".



Документ, що свідчить про нагороду Багдасарова за війну в Сирії / Скриншот із пошти російського терориста

Терорист напряму причетний до російського ВПК

Варто зазначити, що вже в 2014-му Багдасаров буцімто не обіймав ніяких офіційних посад та нібито не був ніяк напряму пов'язаний із Кремлем. Після його депутатства для прикриття курування агентурної мережі було створено некомерційну організацію "Центр вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії". У цю компанію колишній парламентар влаштував своїх дітей на посади провідних спеціалістів.

Втім, вже на той момент, як випливає з листувань, він був радником генерального директора ПАТ "НПО "Высокоточные комплексы" – групи компаній, що підпорядковуються держкорпорації "Ростех".



Візитівка Багдасарова як радника гендиректора компанії російського ВПК / Скриншот із пошти російського терориста

Згідно з відкритими даними, "Высокоточные комплексы" займаються розробкою, виробництвом та модернізацією військової техніки. Саме ця структура російської оборонки причетна до створення оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М", ЗРК "Панцир С-1", протитанкових ракетних комплексів "Корнет" та багатьох інших.

До речі, попри те, що акціонерне товариство потрапило під американські санкції ЄС, США, Канади та багатьох інших компаній ще на початку російської агресії, це ніяк не заважало багатьом країнам скуповувати в кремлівських терористів їхні вироби. Багдасаров, судячи з його листування, насамперед опікувався співпрацею з ОАЕ. На стороні Еміратів виступав генерал Вагід Гасан Ібрагім Аль Заакі.



Доказ співпраці Росії з ОАЕ у 2016-му році / Скриншот із пошти російського терориста

Посередником у переговорах між Росією та Абу-Дабі був Луай Юсеф (помічник Багдасарова за часів його депутатства). Саме він організовував своєму шефу зустрічі з високопоставленими посадовцями Еміратів та Саудівської Аравії щонайменше з 2009-го року.



Листування Луая Юсефа з Багдасаровим про домовленості АТ "Стройтрансгаз" із американською Saudi Aramco / Скриншот із пошти російського терориста

Згодом Юсеф став представником та координатором діяльності Світового союзу мусульманських учених у РФ та країнах СНД, а у листах за 2018 рік й взагалі вказував себе, як голову представництва в Росії катарської нафтогазової компанії AIPC.

Працює у російській оборонці Багдасаров і досі, як і його шеф генерал Олександр Денисов. Втім, обидва, на жаль, не фігурують у підсанційних списках США та ЄС.



Документ про початок відпустки Багдасарова в НПО "Высокоточные комплексы" за жовтень 2022 року / Скриншот із пошти російського терориста

ОАЕ, Туреччина та Іран: як Росія обходить санкції завдяки Багдасарову

Зрозуміло, що після початку повномасштабного вторгнення та накладання цілком болісних санкцій на Росію, такий собі куратор геополітики Кремля по Близькому Сходу миттєво отримав від свого керівництва нове завдання – працювати на обхід обмежень через треті країни. І в цьому він, варто відзначити, досяг певних успіхів. Звісно, це не допомогло Росії почати реальне виготовлення танків "Армата", але неабияк підсилило її можливості виживати під час санкцій.

Вже в березні 2022 року, судячи з листування, Москва почала йти на зближення з Тегераном. Попри те, що ще кілька років тому Багдасаров відзначав, що Росія ніколи не зможе конкурувати на іранському ринку з Китаєм та країнами Заходу, особливих варіантів для пошуку союзників у нього, судячи з усього, й не було.

То ж до керівника "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії" почали надходити листи від російських компаній з переліком іранських фірм, співпраця з якими могла б принести їм вигоду. Завданням Багдасарова було налагодити взаємодію між країнами та забезпечити зв'язок між корпораціями.



Запит на співпрацю з іранськими компаніями від ГК "Цифра" / Скриншот із пошти російського терориста

Паралельно з цим, через Багдасарова Росія вже починала закуповувати в іранців чимало речей під свої потреби. На пошту директору "Центру" сипалися численні прохання від російських компаній щодо замовлень запчастин та обслуговування газових турбін та інших агрегатів, адже виробники цієї продукції відмовилися від співпраці з країною-терористкою.

Таким чином постачанням всіляких деталей для компресорів BORZIG, газотранпортних установок General Electric та Siemens зайнялися іранські компанії. Наприклад – Parsian Engineering Solution Group.





Запити щодо співпраці з іранською Parsian Engineering Solution Group / Скриншот із пошти російського терориста

Натомість росіяни почали активно допомагати своїм партнерам із будівництвом інфраструктури зі скраплення газу. Не останню роль у цьому зіграв депутат держдуми Олександр Бабаков.



21 серпня 2022 проєкт будівництва СПГ в Ірані був реалізований майже на 40% / Скриншот із пошти російського терориста

Крім того, росіяни почали виходити на іранський ринок та постачати Тегерану ті товари, які були йому потрібні. Така кооперація значно підсилила обидві країни, особливо в питаннях озброєння.

Втім, не Іраном єдиним. Через Багдасарова російський гігант "Сибур" зміг принаймні частково замінити постачання потрібної для нафтохімічної галузі сировини, а також роздобути запчастини та обладнання від провідних світових компаній. Участь у цьому брала турецька PETROTURK, про що свідчить лист, знайдений на пошті директора "Центру".



Турецький PETROTURK постачав росіянам обладнання та запчастини в обхід виробників / Скриншот із пошти російського терориста

Однак значно далі пішли компанії з ОАЕ, що дали росіянам змогу продавати дорогоцінне каміння, видобуте ними в африканських країнах, брали участь у перепродажі російських нафтропродуктів, а також радо постачали запчастини для крадених літаків Boeing та Airbus.

20 вересня 2022, майже через 7 місяців після того, як Росія офіційно вкрала лізингові борти провідних світових виробників, генеральний директор Jet Aviation FZC з ОАЕ Омар Джаліл надіслав Багдасарову листа з пропозицією ознайомитися із переліком запчастин, які доступні для придбання та негайної доставки.



Пропозиція для постачання запчастин для авіації від компанії з ОАЕ / Скриншот із пошти російського терориста

Дивіться документ із переліком деталей для літаків Airbus, які Росія купувала через ОАЕ:

У подальшому Багдасаров пересилав Джалілу запити від представників компанії Rossia Airlines на певні потрібні запчастини для обслуговування та ремонту вкрадених бортів.

Листування працівників Rossia Airlines із Багдасаровим та керівником Jet Aviation FZC про купівлю запчастин для Boeing 737 / Скриншот із пошти російського терориста

Крім того, Об'єднані Арабські Емірати допомогли росіянам хоча б частково замістити європейський ринок у сфері продажі нафти та похідних від неї продуктів. Так, 16 листопада 2022 Багдасарову надійшов конфіденційний лист із пропозицією від TSIRAN INTERNATIONAL F.Z.C. про можливість перепродажу російських нафтопродуктів.





TSIRAN INTERNATIONAL F.Z.C. пропонує Багдасарову реалізовувати російські нафтопродукти наприкінці 2022 року / Скриншот із пошти російського терориста

З аналогічною пропозицією щодо накачування Росії нафтодоларами звертався до керівника "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії" генеральний директор Notrh Green Oil та WEST NORD OIL COMPANY LLC Карім Акаллал. У листі менеджер відзначав, що має нафтосховища у портах оману та ОАЕ, а також готовий щомісячно купувати понад 1,1 мільйона тонн нафтопродуктів у росіян.



Лист про наміри Notrh Green Oil та WEST NORD OIL COMPANY LLC купувати російські нафтопродукти / Скриншот із пошти російського терориста

Зрозуміло, що компенсувати росіянам збитки від втрати європейського ринку це аж ніяк не могло, але ж для них у такому випадку кожна продана тонна енергоносіїв є вкрай важливою.

Не обійшлося без ОАЕ й на ринку продажу корисних копалин. Так, 25 лютого 2023 року чоловік на ім'я Юрій запропонував Багдасарову організувати трейдинг алмазів через неназвану компанію з ОАЕ із країн Африки.



Класична схема: Росія видобуває копалини в Африці, продає через інші країни, а сама нібито ні до чого / Скриншот із пошти російського терориста

Того ж дня цей невстановлений персонаж надіслав ще два листа, які стосувалися видобутку олова, танталу та вольфраму у Конго, а також золота в Уганді.



Бізнес без ризиків (с) / Скриншот із пошти російського терориста

А вже через кілька діб на пошті Багдасарова з'явилися розрахунки щодо трейдингу олова й танталу через ОАЕ.



Емірати стали своєрідним хабом продажу видобутих Росією копалин в Африці / Скриншот з пошти російського терориста

Raiffeisehbank, Ardishinbank та тусовки у Дубаї

Найбільш прикрим є той факт, що поки Багдасаров продовжує налагоджувати агентурні зв'язки та користуватися вже існуючими, втручатися у справи інших країн та нести тероризм по світу, ніяких серйозних проблем в житті для нього не існує.

Він досі не перебуває під санкціями США та ЄС (включений лише в санкційні списки України та Латвії), а єдиною незручністю для нього можна назвати хіба відсутність шенгенських віз та неможливість відправляти свого важкохворого сина до елітних клінік Німеччини.



Обидва злочинці геть не виглядають нещасними / Фото з пошти російського терориста

Втім, останнє він із легкістю компенсував лікарями з дорогих закладів Дубаю.

Та й взагалі, аби не мати проблем із розрахунками за кордоном (бо російські банки через санкції відрізали від SWIFT), Багдасаров відкрив рахунки на всю родину у вірменському Ardishinbank.



Листування з менеджерами Ardishinbank щодо обслуговування клієнтів із Росії / Скриншот з пошти російського терориста

Ба більше, сервіс банку, що погодився відкрити рахунки представнику країни-терориста, був настільки крутим, що всій родині Багдасарова навіть пластикові картки доставили кур'єром у Москву.



Черговий доказ того, що Багдасаров є клієнтом вірменського банку / Скриншот з пошти російського терориста

Крім того, з листування Багдасарова стає зрозумілим, що він має рахунки у "доньці" австрійського Raiffeisen Bank. Того самого, що так і не вийшов із російського ринку, а натомість отримав мільярди кривавих доларів, оскільки виявився ледве не єдиною фінансовою установою, здатною ганяти гроші за кордон через SWIFT. Чим відмінно проспонсорував російський тероризм.

І хоча прямих доказів того, що Багдасаров користувався послугами Raiffeisen Bank після початку повномасштабного вторгнення немає, 2 вересня 2022 він відправив на пошту 66077@raiffeisen.ru дані карт своєї родини в "Ардишинбанку".



Листування з менеджерами Raiffeisen Bank у вересні 2022 / Скриншот з пошти російського терориста

Ніхто з родини Багдасарова не бідує. Його діти, які мешкають в Дубаї, витрачають просто шалені за російськими мірками кошти, володіють нерухомістю в Еміратах та мають офшорні компанії на Сейшелах і не тільки.



Виписка з рахунку сина Семена Багдасарова у вірменському банку / Скриншот з пошти російського терориста

Позашлюбна донька від секретарки Лінди Алам Еддін ходить в одну з московських шкіл, а сама коханка повністю перебуває на утриманні 68-річного терориста.

Зупинити схеми Багдасарова – критичне завдання для всього світу

Отже, з листування злочинця цілком зрозуміло, що він є дуже впливовою людиною та одним із стовпів обходу росіянами санкцій. Звісно, що подібних кураторів агентурних мереж у Кремлі чимало, однак у разі припинення їхньої незаконної діяльності знайти альтернативні варіанти порушення обмежень Москві ставатиме дедалі важче.

А для цього вкрай важливо, аби Багдасаров з'явився в санкційному списку США та ЄС, а компанії з країн Азії та Африки хоча б отримали якісь попередження від Вашингтона за співпрацю з терористами.

Хоч Росія і не здатна повністю замістити для себе вихід іноземних компаній зі свого ринку, здобути потрібні підсанкційні товари в повному обсязі, а також надалі заробляти величезні суми для фінансування війни, механізми обходу санкцій напряму впливають на затягування війни в Україні.

Кожна оборудка продовжує здатність Москви запускати ракети по Києву, бомбардувати Сумщину чи завдавати ударів по Херсонщині. Кожна домовленість про постачання запчастин для вкрадених літаків дає росіянам змогу принаймні робити вигляд, що в їхньому житті нічого не змінилося, подорожувати та надалі насолоджуватись життям, а не тиснути на свою владу для припинення агресії. Ба більше, це напряму впливає на збільшення витрат американських та європейських платників податків, оскільки через обхід санкцій Кремль посилює свою міць, а на підтримку України союзникам доводиться витрачати більше коштів.

То ж рецепт перемоги всього цивілізованого світу в цій війні дуже простий: реально діючі обмеження разом із посиленням військової підтримки Києва.