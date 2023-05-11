Російська група хакерів почала створювати новини з погрозами та образами у бік президента Володимира Зеленського та відправляти читачам відповідні "пуш-повідомлення".

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Сайт 24 Каналу зазнав хакерської атаки

Головна редакторка сайту 24 Каналу заявила, що питання зламу сайту оперативно вирішується.

Росіянам дуже не подобається те, що ми робимо. Про це свідчать як фейки ФСБ із використанням нібито "скрінів" із сайту 24 Каналу, так і спроби хакерських атак. Жодні атаки не зупинять нас. Сайт відновив роботу. Росіяни традиційно зробили від'ємний наступ. Не зупиняємося і прямуємо до перемоги,

– наголосила Анастасія Зазуляк.

Генеральний директор 24 Каналу Роман Андрейко відзначив, що ми вже неодноразово відбивали атаки росіян і анонсував, що незабаром на сайті та в ефірі вийдуть гучні розслідування про російських чиновників.

Ми відбили атаку і визначили вектор атаки! Ворог більше не пройде, а їх зухвалі попередження — пусте бахвальство,

– наголосив Андрейко.

Зауважимо, незабаром на сайті 24 Каналу та в ефірі 24 Каналу вийде велике розслідування та фільм про високопоставленого офіцера ГРУ Росії. Він – фахівець по Близькому Сходу і країнах Африки, де після втручання росіян почалися державні перевороти і вбивства невинних людей. Слідкуйте за нашими оновленнями.

Росіяни регулярно атакують сайт 24 Каналу

Від початку війни 24 канал неодноразово публікував новини, які підривають політику Кремля. Тут можна згадати як наші ексклюзиви про рух спротиву на окупованих територіях, так і матеріали про те, що Росія вже починає розпадатися на частини. Крім того, 24 канал постійно проводить збори щодо забезпечення наших військових на фронті – зараз ми збираємо на монокуляри нічного бачення для 24 бригади.

Тож через таку редакційну політику 24 канал неодноразово потрапляв під атаки російських хакерів. До прикладу, на початку лютого окупанти намагалися зламати наш ефір і запустити туди російську ІПСО.

Але, попри все, ми витримали всі атаки противника та продовжуємо вас тішити оперативними та об’єктивними новинами.

24 канал був, є і залишиться незламним. Ми приділяємо величезну увагу питанням безпеки, захищеності й надійності інформації, яку подаємо. Разом до перемоги!