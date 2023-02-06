Там запустили російську ІПСО. Про це повідомляє 24 Канал.

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Втім, плани росіян вчергове провалилися. Команді 24 Каналу вдалося швидко відновити мовлення.

Росіяни запустили ІПСО в ефірі 24 Каналу / Фото 24 Каналу

Детальніше про атаку

Повідомляють, що нападу зазнала супутникова станція, яка передає сигнал 24 Каналу на борт супутника AMOS. На жаль, цей сигнал досі отримують для подальшого розповсюдження деякі оператори кабельного телебачення, тому і в їхніх пакетах було видно наслідки цієї атаки.

Варто зазначити, що це лише один із супутників, що транслюють сигнал нашого каналу. Всі інші канали доставки сигналу – MEGOGO, KyivStarTV та інші ОТТ провайдери, більшість операторів кабельного телебачення та сигнал на супутнику ASTRA, а також інтернет канали передачі – стабільно працюють.