Пресслужба Львівобленерго повідомила, що роблять усе необхідне, щоб стабілізувати ситуацію. Водночас наразі сайт працює з затримкою.

Зверніть увагу Російські хакери ледь не отримали доступ до камер у багатоповерхівках: СБУ їх нейтралізувала

Увага. Сайт Львівобленерго та сервіси прийому показників, зокрема, Персональний кабінет працюють із затримкою через чергову кібератаку,

– мовиться у повідомленні.

Важливо! Напередодні про хакерську атаку повідомила пресслужба "Житомиробленерго". Сайт та застосунок не працюють.

Хакери атакували львівських інтернет-провайдерів

Окрім того, стало відомо, що 31 січня хакери атакували львівських інтернет-провайдерів. Зокрема, про проблеми повідомили інтернет-провайдери:

"Копійка";

"КОМ і ТЕХ".

Людей попередили, що послуги тимчасово не працюють. Щоб відновити роботу, потрібен час.

"З правдивих джерел отримали інформацію, що цю атаку на нашу мережу здійснила Росія",

– мовиться у повідомленні.

Деталей наразі не розкривають.

Зауважте! Українська IT-армія "зламала" "Газпром" й отримала доступ до архіву. Його ємність становить 1.5 гігабайта. Мовиться про понад 6 тисяч файлів групи компаній "Газпром" щодо фінансово-господарської діяльності.