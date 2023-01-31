Пресслужба Львівобленерго повідомила, що роблять усе необхідне, щоб стабілізувати ситуацію. Водночас наразі сайт працює з затримкою.
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Увага. Сайт Львівобленерго та сервіси прийому показників, зокрема, Персональний кабінет працюють із затримкою через чергову кібератаку,
– мовиться у повідомленні.
Хакери атакували львівських інтернет-провайдерів
Окрім того, стало відомо, що 31 січня хакери атакували львівських інтернет-провайдерів. Зокрема, про проблеми повідомили інтернет-провайдери:
- "Копійка";
- "КОМ і ТЕХ".
Людей попередили, що послуги тимчасово не працюють. Щоб відновити роботу, потрібен час.
"З правдивих джерел отримали інформацію, що цю атаку на нашу мережу здійснила Росія",
– мовиться у повідомленні.
Деталей наразі не розкривають.