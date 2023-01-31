Прессслужба Львовоблэнерго сообщила, что уже делают все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию. В то же время, сайт работает с задержкой.

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Внимание. Сайт Львовоблэнерго и сервисы приема показателей, в частности, Персональный кабинет работают с задержкой из-за очередной кибератаки,

– говорится в сообщении.

Важно! Накануне о хакерской атаке сообщила прессслужба "Житомыроблэнерго". Сайт и приложение не работают.

Хакеры атаковали львовских интернет-провайдеров

Кроме того стало известно, что 31 января хакеры атаковали львовских интернет-провайдеров. В частности, о проблемах сообщили интернет-провайдеры:

"Копейка";

"КОМ и ТЕХ".

Люди предупредили, что услуги временно не работают. Чтобы возобновить работу, нужно время.

"Из правдивых источников получили информацию, что эту атаку на нашу сеть осуществила Россия",

– говорится в сообщении.

Детали пока не раскрывают.

Заметьте! Украинская IT-армия "взломала" "Газпром" и получила доступ в архив. Его емкость составляет 1.5 гигабайта. Речь идет о более чем 6 тысячах файлов группы компаний "Газпром" по финансово-хозяйственной деятельности.