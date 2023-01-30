Повідомляється про архів ємністю 1.5 гігабайта, який містить понад 6 тисяч файлів групи компаній "Газпром" щодо фінансово-господарської діяльності. Тут можна знайти звіти про випробування та буріння, впровадження та налаштування автоматизованих систем на Ковиктинській свердловині (Іркутська область), яка вважається одним з найбільших газових родовищ окупантів.

Цікаво IT-Армія отримала доступ до мереж центрального банку Росії

Що відомо

Про атаку повідомили 30 січня.

Цікаво, що перед основним текстовим дописом хакери опублікували скриншот, взятий, судячи з усього, з інструкцій чи угоди користувача. Текст, який стосується конфіденційності, розповідає про правила користування програмним забезпеченням "СМПО" на об'єктах "Газпрому". Імовірно, це натяк на те, що саме через це ПЗ, яке рашисти тільки почали тестувати, було здійснено атаку. Однак представники ІТ-Армії не говорять про спосіб, яким отримали ці дані.

Зазначають, що "Газпром" є найбільшим наповнювачем держбюджету Росії, а відповідно головним спонсором тероризму та вторгнення в Україну.

Інші успіхи української ІТ-Армії