На щастя, їх успішно нейтралізували кіберфахівці СБУ. Там також попередили, що подібні атаки ворога можуть траплятися і в майбутньому.

Важливо Хакери атакували Чернігівську обласну військову адміністрацію

Яку мету переслідували російські хакери

За даними СБУ, через Wi-Fi мережу багатоквартирних будинків хакери хотіли дистанційно підключитись до системи відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими автомобільними дорогами тощо. Таким чином вони планували мати прихований канал для збору інформації про ситуацію в місті.

Також агресора цікавили відомості щодо адрес проживання українських правоохоронців та можливого переміщення військової техніки.

Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження і своєчасно викрили спробу окупантів проводити розвідувально-підривну діяльність у прикордонному регіоні,

– запевнили у СБУ.

Хто стоїть за хакерської атакою

За оперативними даними, до кібератаки причетне підконтрольне спецслужбам Росії хакерське угруповання з Росії, яке спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об'єктів.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 361 про несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) комунікаційних мереж.

Тривають комплексні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності,

– додали у СБУ.

Додамо, що українські хакери також не забувають про боротьбу з ворогом. Так, у новорічну ніч у телеграм-каналі добровольчої групи з'явився короткий звіт з переліком російських міст, чиї сайти були зламані й демонстрували привітання Володимира Зеленського.

За цим стоїть IT-Армія України – добровольче об'єднання хакерів та інших комп'ютерних фахівців, які займаються протидією російській агресії в кіберпросторі. Група проводить регулярні кібератаки на ресурси ворога, перекриваючи грошові потоки, дестабілізуючи роботу важливих для ворога сервісів та поширюючи інформацію про війну в Україні.