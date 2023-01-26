Інцидент стався вчора, 25 січня. Мова йде не про DDoS-атаку, а про вірус, який був завантажений у систему заздалегідь, а тепер був активований.

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Що відомо

З метою захисту частину систем було відключено. Не працює тимчасово сайт ОВА та сайти РВА. Спеціалісти працюють над відновленням системи.

ІТ-спеціалісти заявляють, що ця вірусна атака була добре спланована, шкідлива програма заздалегідь потрапила у систему. І тепер її активували.

На щастя, маємо достатньо засобів комунікації та обміну інформації. Такі атаки не мають жодного впливу на нашу роботу, хіба що забирають трохи більше часу для обміну інформацією,

– коментує В'ячеслав Чаус.

Як саме проявляє себе вірус, не уточнюють.