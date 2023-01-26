Про атаку представники Riot Games заявили в офіційному Twitter, пообіцявши розповісти про все, що виявить розслідування. Інцидент порушив графік виходу оновлень до її головного продукту, гри League of Legends (LoL).

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Чого хочуть хакери

Як стало відомо тепер, проникнувши в системи, зловмисники зуміли викрасти початковий код League of Legends (LoL), Teamfight Tactics (TFT), а також застарілої античит-платформи. Команди обох проєктів уже вивчають, чи зможуть розробники читів використовувати викрадені дані для створення нових шахрайських інструментів, і аналізують, чи знадобляться якісь патчі для запобігання можливим атакам.

Крім того, кіберзлочинці через кілька днів надіслали компанії свої вимоги – 10 мільйонів доларів.

Сьогодні ми отримали листа з вимогою викупу. Зрозуміло, що ми не будемо платити. Хоча ця атака порушила наше середовище розробки та може спричинити проблеми в майбутньому, найважливіше те, що ми впевнені, що жодні дані гравців або їх особиста інформація не були скомпрометовані,

– написали в твітері Riot Games.

Якщо компанія заплатить, хакери обіцяють видалити початковий код зі своїх серверів, надати компанії "інформацію про те, як саме вони проникли в системи, і дати поради щодо запобігання порушенням у майбутньому".

Ми не хочемо нашкодити вашій репутації або викликати суспільний резонанс. Наша єдина мотивація – фінансова вигода. Невиконання наших вимог призведе до того, що злам стане надбанням громадськості, а масштаби витоку стануть відомі більшій кількості людей,

– пишуть хакери в листі до Riot Games.

У компанії заявили, що вже співпрацюють із правоохоронними органами та сторонніми експертами, розслідуючи інцидент. Пізніше буде випущено детальний звіт.