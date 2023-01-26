Инцидент произошел вчера, 25 января. Речь идет не о DDoS-атаке, а о вирусе, который был загружен в систему заранее, а теперь был активирован.

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Что известно

В целях защиты часть систем была отключена. Не работает временно сайт ОВА и сайты РВА. Специалисты работают над восстановлением системы.

IT-специалисты заявляют, что эта вирусная атака была хорошо спланирована, вредоносная программа заранее попала в систему. И теперь ее активировали.

К счастью, у нас достаточно средств коммуникации и обмена информацией. Такие атаки не оказывают никакого влияния на нашу работу, разве что отнимают немного больше времени для обмена информацией,

– комментирует Вячеслав Чаус.

Как проявляет себя вирус, не уточняют.