IT-Армія України – добровольче об'єднання хакерів та інших комп'ютерних фахівців, які займаються протидією російській агресії в кіберпросторі. Група проводить регулярні кібератаки на ресурси ворога, перекриваючи грошові потоки, дестабілізуючи роботу важливих для ворога сервісів та поширюючи інформацію про війну в Україні.

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Кого зламали

Постаралися, щоб новорічне звернення президента України Володимира Зеленського також побачили на офіційних сайтах адміністрацій міст, районів, округів та поселень росії,

– написали хакери.

Судячи з допису, до списку потрапили:

Адміністрація міського округу Лосино-Петровські;

Адміністрація міста Кемерово;

Адміністрація Клінцовського району;

Адміністрація Красноармійського району Самарської області;

Адміністрація Ленінськ-Кузнецького міського округу;

Адміністрація Поселення Первомайське;

Адміністрація поселення Київський та інші.



Так виглядали сторінки всіх зламаних сайтів / Фото IT ARMY of Ukraine

Нагадаємо, нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів деякі деталі про так звану "книгу катів" – архів з даними російських солдатів, які вбивають і катують українців. Збирає її також IT-Армія для того, щоб допомогти в прийнятті рішень на полі бою та в результаті притягнути до відповідальності всіх причетних.

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