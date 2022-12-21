Нагадаємо, про іншу частину цієї розмови ми писали в окремому матеріалі. У ній Михайло Федоров розповів, що Україна домовилася з компанією SpaceX про отримання 10 000 нових антен Starlink.
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Хакери IT-армії України, добровольчої групи комп'ютерних фахівців, збирають дані для каталогізації російських солдатів, які вбивають і катують українців. Потрібно це для того, щоб допомогти в прийнятті рішень на полі бою. Проте як саме це впливає, міністр не уточнив. Мета, за словами Федорова, також полягає в тому, "щоб кожен міг зрозуміти, хто приходив до України та вбивав українців".
Сучасні технології, такі як розпізнавання облич за допомогою штучного інтелекту, який розшифровує інформацію з камер спостереження, допомагають нам ідентифікувати російські воєнні злочини,
– каже міністр.
Інші деталі інтерв'ю
- Михайло Федоров нагадав про атаку на RuTube, російську відеоплатформу, що належить Газпрому. Сайт не працював або збоїв близько тижня, а сама атака була "приурочена до Дня Перемоги". Крім того, хакери зламали навіть бейджі співробітників RuTube – ті не могли потрапити в офіс компанії.
- IT-армія України також працює над тим, щоб доносити інформацію про війну до громадян Росії, де підконтрольні державі ЗМІ продовжують описувати вторгнення як "спеціальну операцію".
- Українські урядовці місяцями готувалися до можливих кібератак з боку Росії, повідомив Федоров. Київ, за його словами, знав про цифрові загрози енергетичній інфраструктурі й досліджував вразливі місця, щоб виправити їх до того, як російські хакери почнуть діяти.
Ми створили червону команду восени минулого року і з листопада почали самі себе сканувати й самі себе атакувати, почали впроваджувати нові правила кібербезпеки,
– розповідає міністр.
Ця робота досі продовжується. За словами Федорова, російські хакери націлилися на українську енергетичну інфраструктуру, синхронізуючи кібератаки з ракетними ударами. Вони сканують українські системи, намагаючись увійти в мережу.