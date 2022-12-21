Напомним, о другой части этого разговора мы писали в отдельном материале. В нем Михаил Федоров рассказал, что Украина договорилась с компанией SpaceX о получении 10 000 новых антенн Starlink.

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Книга палачей

Хакеры IT-армии Украины, добровольческой группы компьютерных специалистов, собирают данные для каталогизации российских солдат, которые убивают и пытают украинцев. Нужно это для того, чтобы помочь в принятии решений на поле боя. Однако как именно это влияет, министр не уточнил. Цель, по словам Федорова, также состоит в том, чтобы каждый мог понять, кто приходил в Украину и убивал украинцев.

Современные технологии, такие как распознавание лиц с помощью искусственного интеллекта, расшифровывающего информацию с камер наблюдения, помогают нам идентифицировать российские военные преступления,

– говорит министр.

Впервые о "Книге палачей" стало известно в начале апреля, когда Владимир Зеленский анонсировал ее создание в одном из своих обращений. С этого времени она начала активно разрабатываться и наполняться. Сейчас это также отдельный сайт, на котором можно найти информацию о российских военных, которые совершали зверства в Украине, фото их преступлений и прочее. Кроме того, ресурс позволяет свидетелям таких событий сообщить об увиденном. В данный момент сайт насчитывает 1500 наборов данных о российских террористах, в том числе о высшем командовании. Вероятно, общее количество собранной за почти год информации значительно больше.

Другие детали интервью

Михаил Федоров напомнил об атаке на RuTube, российскую видеоплатформу, принадлежащую Газпрому. Сайт не работал или сбоил около недели, а сама атака была "приурочена ко Дню Победы". Кроме того, хакеры взломали даже бейджи сотрудников RuTube – те не могли попасть в офис компании.

IT-армия Украины работает над тем, чтобы доносить информацию о войне до граждан России, где подконтрольные государству СМИ продолжают описывать вторжение как "специальную операцию".

Украинские чиновники месяцами готовились к возможным кибератакам со стороны России, сообщил Федоров. Киев, по его словам, знал о цифровых угрозах энергетической инфраструктуре и исследовал уязвимые места, чтобы исправить их до того, как российские хакеры начнут действовать.

Мы создали красную команду осенью прошлого года и с ноября начали сами себя сканировать и сами себя атаковать, начали внедрять новые правила кибербезопасности,

– рассказывает министр.

Эта работа продолжается. По словам Федорова, российские хакеры нацелились на украинскую энергетическую инфраструктуру, синхронизируя кибератаки с ракетными ударами. Они сканируют украинские системы, пытаясь войти в сеть.